Fiica Andreei Esca bifează o nouă reușită. Ce super veste a primit, la scurt timp de la absolvire

Andreea Esca este foarte mândră de fiica ei, Alexia Eram, după ce faimoasa influenceriță a obținut o nouă reușită, la scurt timp după ce a absolvit facultatea. Fiica știristei de la PRO TV trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Care este țelul pe care l-a atins, după multe ore de muncă.

Alexia Eram a bifat o mare reușită, după ce, în urmă cu puțin timp, a terminat facultatea. Fiica Andreei Esca a devenit o șoferiță cu acte în regulă, după ce a trecut cu brio examenul pentru obținerea permisului de conducere.

Influencerița le-a povestit prietenilor săi virtuali din mediul online cum a reușit să obțină carnetul auto, act oficial la care a râvnit atât de mult. Alexia Eram a vrut să împartă bucuria sa cu fanii din mediul online.

Se pare că ziua de 13 i-a purtat mare noroc Alexiei, însă nu la fel de mult ca iubitul ei, Mario Fresh, al cărui cântec l-a ascultat, în timp ce se filma pentru Instagram.

„Dragii mei, vreau să vă anunț o mare veste: am luat permisul. Cred că Mario e cel mai fericit. De azi aveți o nouă șoferiță prin oraș.”, a declarat Alexia Eram, într-un videoclip scurt postat pe rețelele sociale.

Alexia Eram a absolvit facultatea și este pregătită pentru un nou capitol important în viața sa. Tânăra de 21 de ani a primit mesaj de felicitări din partea familiei și a prietenilor săi virtuali.

Mama ei, Andreea Esca, nu-și mai încape în piept de mândrie, atunci când vede reușitele profesionale ale copilei sale.

Celebra prezentatoare a știrilor PRO TV a postat un mesaj emoționant pe Facebook, unde a lăudat-o pe fiica ei, Alexia Eram, pentru performanțele sale academice.

Fiica știristei și-a câștigat independența financiară acum ceva vreme, fiind un influencer de succes în România.

,,Draga Alexia Eram suntem foarte mandri de tine si iti dorim o viata plina de fericire, in care cei de langa tine sa te pretuiasca mereu la adevarata ta valoare si pe masura sufletului tau, atat de bun ❤️ #alexiamargoteram #graduation University for the Creative Arts – UCA”, a fost mesajul postat de mama sa în mediul online.