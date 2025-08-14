Fetița Teodorei Marcu a împlinit 3 ani. Cum a arătat prima aniversare a fetiței fără mamă, cine i-a fost alături și i-a alinat dorul, au fost nedezlipite: „La mulți ani, inimioară”

Într-o zi care ar fi trebuit să fie doar despre bucurie și zâmbete, fetița Teodorei Marcu a împlinit 3 ani. Aniversarea a fost marcată de o atmosferă caldă, decoruri de poveste și oameni dragi alături de ea, dar și de un gol imens – absența mamei sale, ucisă la sfârșitul lunii mai.

Cum a fost prima aniversare fără mamă

Familia și apropiații s-au străduit să îi ofere micuței o zi specială, plină de momente frumoase, chiar dacă durerea pierderii este încă prezentă în inimile tuturor.

„La mulți ani, inimioara lu’ tuș.” – a scris sora Teodorei, însoțind imaginile emoționante de la petrecere.

Decorurile au fost pregătite cu grijă, creând o atmosferă de basm, potrivită unei mici prințese. Zâmbetele și îmbrățișările au încercat să umple lipsa unei figuri esențiale din viața copilei. Cei care au iubit-o pe Teodora Marcu au rămas aproape de fiica ei, oferindu-i sprijin și protecție, în încercarea de a-i alina dorul.

Aceasta a fost prima aniversare în care fetița nu și-a avut mama lângă ea, dar căldura celor apropiați a făcut ca ziua să fie, totuși, una luminoasă.

Tragedia care a schimbat totul

Amintim că Teodora Marcu, o tânără de 23 de ani, a fost împușcată mortal pe 31 mai, sub privirile neputincioase ale fiicei sale și ale altor persoane aflate pe stradă. Fostul partener este cel care i-a curmat viața, evenimentul lăsând în urmă o comunitate întreagă marcată de șoc și durere.

La înmormântarea care a avut loc pe 5 iunie, în Bacău, fetița nu a fost prezentă. În acele zile, ea a rămas în București, în grija prietenei mamei sale – aceeași persoană care a fost martoră la tragedia din 31 mai.

Mesajul emoționant al prietenei

Prietena Teodorei, cea care a avut grijă de micuță în acele momente, a transmis un mesaj cutremurător pe rețelele de socializare:

„Te rog vino înapoi la fetița ta, care nu știe ce se întâmplă cu tine, Teodora! Erai o mamă cum rar se nasc pe pământ. Ai pus întotdeauna binele copilului tău mai presus de orice. Ai trăit cu toată ființa ta pentru el. Bucuria copiilor din vecinătatea noastră… omul care știa să dăruiască fără să ceară nimic în schimb. Ai lăsat în urma ta un gol imens.”

Chiar dacă lipsa mamei nu va putea fi niciodată înlocuită, familia și prietenii rămân alături de micuță, oferindu-i un mediu plin de afecțiune și siguranță. Aniversarea de 3 ani a fost, în același timp, un prilej de bucurie și o amintire dureroasă a tragediei care a schimbat ireversibil viața acestei familii.