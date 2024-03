Fetița cea mică a Andreei Bălan, fotografie înduioșătoare. Cât de frumos zâmbește: și Victor Cornea a fost prezent FOTO

Au trecut cinci ani de la momentul în care a doua fiică a vedetei a venit pe lume, o zi marcată de sentimente și emoții puternice, de la extaz la agonie. De ziua ei de naștere, fetița cea mică a Andreei Bălan a fost surprinsă în ipostaze înduioșătoare. De la petrecerea fabuloasă nu a lipsit nici Victor Cornea.

Pe 4 martie 2019, viața Andreei Bălan se schimba complet. Artista a devenit atunci mamă pentru a doua oară. Nașterea micuței Clara a fost un moment minunat, pe care artista și partenerul său de la acea vreme, George Burcea, îl așteptau cu nerăbdare.

Ultimii cinci ani au fost o perioadă a marilor transformări, însă au avut un element constant: dragostea artistei pentru cele două fiice ale sale: Ella și Clara. În weekendul ce tocmai s-a încheiat, Clara a împlinit cinci ani. A fost sărbătoare mare, evenimentul a fost celebrat printr-o petrecere impresionantă, cu o tematică inedită: Mica Sirenă.

Andreea Bălan a postat recent câteva fotografii de la petrecere în mediul online. În doar o oră de la publicare, imaginile au strâns câteva mii de reacții și comentarii. În descrierea pozelor, vedeta a adăugat și un mesaj emoționant.

„Micuta mea a implinit azi 5 anisori.

A venit cu primavara in vietile noastre acum 5 ani si ne bucura in fiecare zi cu veselia, gingasia, cu rasetele colorate si cu nazdraveniile ei.

4 martie este ziua in care am dat viata, dar si ziua in care am revenit la viata, iar perceptia mea asupra vietii s-a schimbat total. Clara, cu venirea ei pe lume, mi-a daruit o alta viata mult mai frumoasa, plina de iubire, empatie si recunostinta. Aseara a fost super petrecere cu mult dans, voie buna, jocuri si povesti nemuritoare”, a scris Andreea Bălan, în descrierea fotografiilor pe care le-a publicat în mediul online.