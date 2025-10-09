Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
09 oct. 2025 | 16:40
de Ionuț Vieru

Fetiţa cea mai frumoasă din lume a împlinit 24 de ani şi o recunoşti cu greu. „Copilul-minune al modellingului" s-a transformat complet, cu ce se ocupă acum

Monden
Fetiţa cea mai frumoasă din lume a împlinit 24 de ani şi o recunoşti cu greu.
9imagini
Thylane Blondeau, fetița considerată „cea mai frumoasă din lume”, a împlinit 24 de ani și continuă să impresioneze prin frumusețea naturală

Au trecut aproape două decenii de când o fetiță franceză cucerea lumea modei și devenea un simbol al inocenței și frumuseții naturale. Astăzi, la 24 de ani, Thylane Blondeau, cea care a fost numită „cea mai frumoasă fetiță din lume”, continuă să atragă atenția, dar într-un mod complet diferit. Departe de imaginea copilului-minune al modellingului, tânăra s-a maturizat și și-a găsit propriul drum în industria modei, fără să se lase influențată de critici sau de standardele impuse de rețelele sociale.

De la copil-minune la femeie matură în lumina reflectoarelor

Thylane Blondeau a devenit o figură cunoscută la nivel internațional la doar 6 ani, când presa a numit-o „cea mai frumoasă fetiță din lume”. Cu ochii ei de un albastru intens și trăsăturile delicate, micuța franceză a atras imediat atenția marilor case de modă. Provenind dintr-o familie de celebrități – mama sa, Veronica Loubry, este actriță, iar tatăl, Patrick Blondeau, fost fotbalist – cariera ei pe podium a început încă de la vârsta de 4 ani.

La doar 10 ani, Thylane apărea într-un pictorial controversat pentru Vogue, în care a fost fotografiată în ținute și machiaj de adult. Deși imaginile au stârnit discuții aprinse despre limitele modellingului infantil, parcursul ei profesional nu a avut de suferit. În anii următori, a devenit unul dintre cele mai căutate modele tinere, colaborând cu branduri de renume precum Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger și Jean Paul Gaultier.

Apariție spectaculoasă la Săptămâna Modei din Paris

Astăzi, la 24 de ani, Thylane Blondeau este o prezență constantă în lumea modei internaționale. Recent, a participat la Săptămâna Modei de la Paris, unde a impresionat printr-un stil minimalist și elegant. Ținuta aleasă și atitudinea relaxată au demonstrat că tânăra și-a construit o identitate proprie, departe de eticheta de „copil-minune”.

Deși continuă să apară pe coperțile celor mai importante reviste de modă, Thylane s-a implicat și în design vestimentar, lansând propriile proiecte. Contul ei de Instagram, cu peste 6,8 milioane de urmăritori, reflectă nu doar pasiunea pentru modă, ci și o atitudine sinceră față de frumusețea naturală.

Thylane Blondeau neagă intervențiile estetice: „Nu mi-am făcut o față nouă”

Pe cât de admirată este, pe atât de des este criticată. În mediul online, Thylane a fost adesea acuzată că și-ar fi modificat trăsăturile prin intervenții estetice. Modelul a decis să clarifice lucrurile, publicând un mesaj direct pentru fanii săi:

„Știu că generația de azi are tendința să își schimbe look-ul de la o vârstă fragedă, dar eu nu mi-am făcut nimic. Comparați fotografiile mele din copilărie cu cele de acum – nimic nu s-a schimbat! Machiajul sau conturarea buzelor nu înseamnă că mi-am făcut o față nouă. Ar trebui să nu mai facem asta.”

Afirmația ei a fost primită cu aplauze de susținătorii care apreciază autenticitatea și curajul de a vorbi deschis despre presiunea estetică din industria modei.

Lecția de viață după problemele de sănătate

Dincolo de lumina reflectoarelor, Thylane Blondeau a trecut prin momente dificile. În 2021, a dezvăluit că a suferit mai multe intervenții chirurgicale din cauza unor chisturi abdominale. Povestea sa a devenit un apel emoționant la conștientizarea problemelor de sănătate feminină.

Pe Instagram, modelul a povestit că în 2020 un chist abdominal i-a explodat, necesitând o operație de urgență. După câteva luni, durerile au revenit, iar medicii au descoperit un alt chist, de 5,6 centimetri.

„A fost o perioadă grea, dar am învățat cât de important este să asculți semnalele corpului și să ceri ajutor medical la timp”, a explicat Thylane.

Astfel, tânăra folosește acum influența sa pentru a încuraja femeile să acorde mai multă atenție sănătății și să nu ignore simptomele care pot părea minore.

Cea mai frumoasă, dar și cea mai sinceră

În 2019, Thylane Blondeau a fost desemnată de criticul TC Candler drept „cel mai frumos chip de pe planetă”, confirmând că farmecul ei natural rămâne inconfundabil. Totuși, spre deosebire de mulți alți influenceri din industrie, Thylane refuză să transforme imaginea sa într-un standard de perfecțiune.

