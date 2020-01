Fermierii trag un semnal de alarmă. Consecințe grave din cauza secetei

Fermieri sunt disperați. Producțiile agricole sunt în mare pericol, anul acesta, din cauza lipsei unui element important: apa. Din cauza absenței zăpezii din iarnă și a temperaturilor ridicate pentru acest sezon, culturile de cereale și oleaginoase au fost cele mai afectate. După cum spun fermierii este vorba despre o criza severă de apă, potrivit Ziarului Financiar.

Fermierii trag un semnal de alarmă

Rapița are și ea nevoie de apă, dar fermierii spun că numai zăpada mai poate resuscita culturile. „În momentul de faţă este criză severă de apă. Din 1990, de când fac agricultură, nu am mai întâlnit un astfel de an. Este anormal ce se întâmplă, iar în următoarea săptămână vor fi 16-17 grade Celsius. Dacă nu ninge nici în februarie, producţiile se vor reduce drastic“, a spus fermierul Marian Iordache, din județul Giurgiu, pentru Ziarul Financiar.

Marian Iordache lucrează 340 de hectare cu năut, dar și câteva sute cu grâu, rapiță și porumb. În 2018, societatea sa a avut o cifră de afaceri de 6 milioane de lei și un profit de 1 milion de lei , indică cele mai recente date de la Ministrul de Finanțe.

Fermierul afirmă că „sunt porţiuni de grâu care tind să se usuce“, iar dacă nu ninge sau nu plouă în următoarele două săptămâni, culturile de rapiţă şi de grâu ar putea fi distruse complet. „În sud este nevoie de 100 de litri de apă, iar dacă nu plouă într-o lună, nu ştiu dacă vom mai putea salva recolta.“, susține Marian Iordache.

Zona Transilvaniei, foarte afectată

De altfel, Daniel Cheţa, un fermier de 25 de ani din judeţul Cluj, spune că rezerva de apă din sol e limitată şi acest lucru se simte şi în zona Transilvaniei. El cultivă cereale şi oleaginoase, dar produce și seminţe şi furaje, însă toată producția sa este afectată.

„Rezerva de apă din sol este mică, dar se poate reface. Îngheţurile urmate de dezgheţuri nu sunt bune. Ar fi bine dacă ar ninge, pentru că luna februarie este critică pentru cereale şi oleaginoase“, a spus Daniel Cheţa.

În anul 2018, România a avut o producţie de cereale de 31,8 milioane de tone, iar pentru 2019, reprezentanţii Ministerului Agriculturii estimau o producţie de aproximativ 30 milioane de tone.