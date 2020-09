Ferma 2020. Viviana Sposub, umilită de Mihaela Rădulescu în direct, la tv. De la ce a pornit totul

Viviana Sposub a fost surprinsă în lacrimi la scurt timp de la începerea competiției Ferma. Din păcate, tristețea prezentatoarei de televiziune este cauzată de umilința la care a fost supusă de Mihaela Rădulescu. De la ce a pornit totul?

Sărutul controversat dintre Viviana și George a stârnit reacții acide atât în Fermă, cât și dincolo de locul în care sunt cazați. Fosta asistentă de la Vorbește Lumea a fost aspru criticată de Mihaela Rădulescu la scurt timp de la imaginile intime cu cei doi. Diva de Monanco a dojenit-o minute bune în fața colegilor săi. Deisgur, motivul nu a fost sărutul dintre ea și George, însă emoțiile au năpădit-o mai ales că totul se petrecuse la o scurtă vreme de la episodul la care nu se aștepta nimeni. Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. i-a mărturisit moldovencei că nu-și face treaba bine și că se văicărește prea mult încă de la începutul show-ului, moment în care Vivi a izbucnit în plâns.

„Stați să vă adun la masă pe toți. Cu ce v-ați ocupat dimineața, ce ați făcut?” , i-a întrebat prezentatoarea referindu-se direct la întârzierea șatenei când a fost timpul muncii pe echipe. Asistenta s-a scuzat pentru tot și toate motivând că este într-o perioadă mai sensibilă, spunând că a încercat să intre în ritm cu colegii, dar asta a fost tot ceea ce a putut face până la venirea divei în Fermă. Nici gând la Mihaela să se înduplece! Cea din urmă a susținut că Sposub se alintă și că dacă spunea încă de la început faptul că nu va putea rezista, producătorii i-ar fi negat biletul de voie spre reality.

„Așa mi-e rău în fiecare lună, dar am luat pastile și sunt ok. Nu știu cât am dormit, dar am dormit pentru că îmi era rău și nu mai puteam. Eu am niște dureri insuportabile și cu toate acestea eu m-am străduit să muncesc astăzi, să fac lucruri. Îmi venea să intru în pământ și să plâng”

Viviana Sposub

„În celelalte situații, aș vrea ca și noi, femeile, să facem ce trebuie și în zilele alea din lună. Dacă știm că ne e rău, nu avem ce să căutăm aici. Cred că trebuie să faci un efort și să nu folosești alintătura pe post de scuză. De azi înainte nu vreau să te mai aud că te plângi. Dacă ne spuneai de la început că ai problema asta, îți spuneam că nu ai ce să cauți aici”

Mihaela Rădulescu