Fenomenul meteo periculos care a creat panică în Galați. Ce este “diavolul de praf”

Un fenomen meteo periculos a avut loc în orașul Galați. Martorii au surprins cu telefoanele mobile fenomenul periculos cunoscut și sub numele de “diavolul de praf”. Ce presupune acest fenomen nemaivăzut în țara noastră, citiți în rândurile de mai jos.

Un fenomen meteo spectaculos a avut loc în Galați. „Diavolul de praf” i-a speriat pe localnici

Un fenomen meteo spectaculos, dar și periculos în același timp, a fost filmat în județul Galați. Este vorba despre ”diavolul de praf”, care este un vârtej puternic, bine format și relativ de scurtă durată.

De regulă, ”diavolul de praf” este inofensiv, însă sunt situații în care poate crește în intensitate și poate fi o amenințare. Vârtejul este asemănător unei tornade ținând cont că ambele fenomene meteorologice implică coloane de vânt rotative.

Urmează cel mai călduros an din istorie

Pe de altă parte, specialiștii au avertizat că pericolul ca planeta să se încălzească în unele perioade cu mai mult de 1,5 grade Celsius în următorii 5 ani a crescut la 50%, se arată într-un nou buletin asupra climei, publicat de Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM). O astfel de creștere ar fi temporară, însă oamenii de știință sunt îngrijorați de tendințele privind încălzirea globală.

Este mai mult ca sigur că între 2022-2026, un an va depăși recordul pentru cel mai cald an, anunță specialiștii meteo. O depăşire temporară a acestui prag pe parcursul unui an nu este, însă, sinonimă cu o depăşire de durată a acestui prag, în sensul Acordului de la Paris în domeniul schimbărilor climatice. Acordul vizează limitarea creşterii temperaturii medii globale cu mult sub 2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale şi, dacă este posibil, la 1,5 grade.

Șanse de 50% să urmeze cel mai căluros an din istorie în următorii 5 ani

Conform buletinului publicat de OMM, probabilitatea unei depăşiri temporare a pragului de 1,5 grade Celsius a crescut constant din 2015, anul în care acest risc a fost aproape nul.

Pentru anii dintre 2017-2021, probabilitatea de depăşire a fost de 10%. Acesta a crescut „la aproape 50% pentru perioada 2022-2026″, a indicat OMM. Există, însă, doar o mică probabilitate, de doar 10%, ca media pe cinci ani să depăşească pragul de +1,5 grade Celsius.

Clima va afecta tot mai mult populațiile

„Acest studiu demonstrează, cu o mare fiabilitate ştiinţifică, faptul că ne apropiem semnificativ de momentul în care vom atinge temporar limita inferioară a Acordului de la Paris. Ea indică punctul în care efectele climei vor fi din ce în ce mai dăunătoare pentru populaţii şi pentru întreaga planetă”, a explicat secretarul general al OMM, Petteri Taalas, citat de Agerpres.

Nu în ultimul rând, este probabil în proporţie de 93% ca temperaturile medii pentru perioada 2022-2026 să le depăşească pe cele înregistrate în ultimii cinci ani (2017-2021).