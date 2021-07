Fenomene meteo extreme în România. Ce se va întâmpla în țară, trebuie să ne ferim

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au emis o nouă prognoză pentru România. Care este starea vremii în țară în perioada ce urmează și de ce trebuie să ne ferim? Iată detalii de la meteorologi!

Românii au parte de o vară cu de toate și în privința stării meteo. Specialiștii anunță fenomene extreme care deja au devenit o obișnuință pentru cetățeni. Meteorologii au emis o avertizare de vreme severă pentru următoarele ore. Concret, avem parte de ploi torențiale și furtuni, după care un nou val de caniculă care va cuprinde din nou România.

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că astăzi, până la orele 21:00, local în est, sud-vest și parțial în centru țării vor fi perioade instabile din punct de vedere atmosferic. De asemenea, accentuate vor fi și fenomene precum: averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului și chiar condiții de grindină în unele zone ale teritoriului.

Cantități de apă vor depăși pe alocuri 20-30 de l/mp în intervale scurte de timp. Canicula revine în atenția tuturor după această perioadă, astfel că de la 7-11 iulie ne vom reobișnui cu temperaturi extrem de ridicate și disconform termic accentuat.

”Vremea va fi într-un proces, de la o zi la alta, de încălzire semnificativă în special în partea de vest și sud vest a țării. Marți vorbim de 35 de grade pe arii extinse în partea de vest și sud-vest a țării pentru ca miercuri valori de 36-38 de grade Celsius să fie de interes până la finele săptămânii”, a declarat Elena Mateescu.

După un an foarte secetos, românii au parte de zile caniculare, a menționat diectorul ANM care a făcut câteva precizări recent în cadrul unei conferințe despre problemele de mediu din România:

„Luna iunie ne-a dovedit din plin că trecem de la inundaţii la caniculă şi cu siguranţă vom vorbi din nou şi despre secetă în a doua parte a verii, după un an anterior excesiv de secetos.”

”Observăm ce se întâmplă cu fenomenele meteo extreme, periculoase: în luna iunie acest an am emis 68 de avertizări meteorologice de tip nowcasting de Cod roşu. În 24 de ore este prima dată când emitem mai mult de 36 de astfel de avertizări. Pentru prima dată în luna iunie am avut Cod roşu de caniculă în partea de vest a ţării, două zile consecutiv. Acest lucru nu face decât să confirme că într-adevăr schimbările observate în evoluţia condiţiilor climatice din ţara noastră nu sunt o excepţie, ci o certitudine”

Elena Mateescu, director ANM