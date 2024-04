Fenomene extreme în România! Alerta dată de un climatolog, vremea o ia razna în toate anotimpurile

„Primăvara e anotimp capricios, dar ce se întamplă e deosebit, aplitudinea contrastele dintre episoade devine tot mai mare. În primăvară avem de obicei fluctuații mai mari decât vara sau iarna, pentru că e anotimp de tranziție, la fel ca și toamna, și atunci se reconfigurează toate tipurile de transport de căldură, de vapori de apă, sistemele de vreme”. Am avut perioade mult prea calde pentru aceasta primavară si revenirea la normal si usor peste normal a adus un contrast extraordinar de mare, a adus acest ecart mare în diferente de temperatura, nu e normal sa avem astfel de fluctuatii intense, dar multe s-au schimbat in sistemul climatic si vorbim de cantitatea sporita de energie si atunci ce experimentam acum mai multe primaveri acum observam ca au nivel sporit de severitate pentru ca in sistemul climatic avem cantitate sporita de caldura transportata dintr-o parte in alta.

Avem un sistem climatic cu o cantitate sporită de energie, adică de căldură, de vapori de apă și evident că această cantitate sporită de energie alimentează aceste sisteme de vreme și le face mai severe, cu manifestări mai contrastante. Așa că, din păcate, va trebui să ne obișnuim cu fenomenele extreme în toate anotimpurile, de fapt, dar în primăvară și în toamnă avem această caracteristică a trecerii între sezoane mai stabile și, evident, fluctuațiile sunt cu atât mai puternice”, a declarat Roxana Bojariu, la România TV.