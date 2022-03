Fenomen straniu în Baia Mare. Apa unui râu a devenit peste noapte roșie. Cum se explică acest incident

În Baia Mare, județul Maramureș, apa unui canal colector din fosta zonă industrială a orașului a devenit roșie, iar oamenii nu știu ce s-a întâmplat. Inspectorii de mediu au deschis o anchetă pentru a afla care este sursa fenomenului straniu.

La fața locului au ajuns inspectorii de mediu, care vor stabili dacă apele se varsă în râul Săsar și dacă incidentul ar putea avea un impact negativ asupra ecosistemului din cauza poluării. Specialiștii au preluat probe și le-au dus la un laborator pentru analize.

O simplă explicație ar fi faptul că, din cauza topirii zăpezii din ultima vreme, apele au ajuns la o galerie minieră din apropiere pe care au inundat-o, iar apele nefiltrate au ajuns până în oraș. Astfel de fenomene au mai avut loc, iar de cele mai multe ori poluează ecosistemul. Un fenomen asemănător a avut loc în anul 2018, atunci când râul Săsar a fost colorat în roșu.

În noaptea de 10 spre 11 martie, un punct luminos straniu a fost filmat de un cetățean, deasupra unor localități aflate în apropierea drumului european E85. Bărbatul care a filmat totul spune că obiectul a stat nemișcat mai bine de două minute pe cer și avea o nuanță roșiatică.

”Pe la 2 şi un sfert m-am trezit să merg la bucătărie ca să beau apă. Am gemuleţul exact spre Gherăseni şi când am văzut lumina aia m-am dus să o trezesc şi pe soţia mea. I-am zis, ce o fi aia, după care a început să filmeze. Eu nu am văzut niciodată aşa ceva.

Mi-a captat atenţia pentru că era ciudat. Cu ochiul liber am văzut aşa: se mărea, apoi parcă se rupea ceva din el. Pe urmă se închidea de tot, pe urmă iar se lumina. Nu ştiu ce o fi fost”, a spus Marian potrivit adevărul.ro.