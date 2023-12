Fenomen meteo periculos pe Marea Neagră. Turiştii au filmat imediat, imaginile fac furori

Fenomenele meteo ciudate s-au accentuat în ultimii ani, motivul fiind aruncat în cârca încălzirii globale. Astfel, un fenomen meteo periculos a putut fi văzut pe Marea Neagră. Turiştii au filmat imediat, astfel că imaginile fac furori.

Fenomen meteo periculos, surprins pe Marea Neagră. Turiştii s-au speriat

Imagini spectaculoase cu o trombă marină, care avea aspect de tornadă, au fost surprinse în Marea Neagră şi publicate pe reţelele sociale de către turiștii care au fost martori.

Fenomenul meteorologic spectaculos a putut fi fotografiat în Bulgaria, Tyulenovo, şi a apărut pe reţelele sociale, iar imaginile au fost distribuite de sute de oameni.

Cum se formează trombele marine

Meteorologii sunt de părere că trombele marine se formează ca urmare a diferenţelor de temperatură dintre apa mării şi aer. De asemenea, o trombă de apă este un vârtej colonar intens care are loc peste un corp de apă. În plus, unele sunt conectate la un nor cumulus congestus, altele la un nor cumuliform și altele la un nor cumulonimbus.

Fenomene meteo ciudate s-au înregistrat în toată lumea. Astfel, ploile cu pești au fost semnalate în mai multe locuri din lume.

Printre locuitorii care au crezut că vine sfârșitul, când au văzut pești căzând din cer, se numarî cei din California, SUA, Anglia, dar si India. Vinovate pentru ploile cu pești sunt trombele marine – curenți puternici de aer care ridică mari cantități de apă cu tot cu viețuitoarele din ea, care apoi sunt eliberate în zone de uscat.

Fulgerele globulare

Un alte fenomen ciudat meteo sunt fulgerele globulare. Acestea sunt denumite si „mingi de foc” și variază de la dimensiunea unei mingi de golf la cea a uneia de fotbal. Fulgerele globulare pot fi văzute de obicei în timpul unor furtuni. Acestea nu emană vreun miros și nu degajă căldură. Dispar simplu atunci când întâlnesc o sursă electrică, însă uneori explodează violent, declanșând flăcari.

Fulgerele globulare au preocupat de secole oamenii de știință, însă nici până în prezent nu a fost gasită o explicație clară.

Ploaia de sânge

Nu în ultimul rând, un alt feneomen meteo ciudat este ploaia roșie. Astfel de precipitații, foarte surprinzatoare, au fost raportate încă de pe vremea Romei antice.

Ploile roșii sunt cauzate de particule de praf sau nisip, în special din deșertul Sahara, care sunt transportate pe distanțe lungi de curenți puternici până ajung în nori. De asemenea, au existat cazuri în care ploile au fost gălbui, din pricina particulelor de polen.