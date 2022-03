Femeile refugiate din Ucraina, surprinse cu flori de 1 martie la Iași. „E bine sa aducem un zâmbet pe chipul femeilor, măcar pentru o secundă”

Sute de refugiați ucraineni au intrat marți în țara noastră prin punctul de trecere a frontierei Sculeni. Femeile au avut surpriza de a fi primite cu mărțișoare și flori. Autorii acestui gest frumos au fost reprezentanții unei asociații nonguvernamentale.

Asociația Farmecul Vieții a umplut mai multe mașini cu alimente perisabile și au pornit spre vama de la Sculeni, acolo unde sute de refugiați au intrat în România, fugind de războiul care ale loc acasă la ei. Pe lângă ajutorul oferit, reprezentanții asociației au decis să le facă o surpriză de 1 martie cetățenilor ucraineni.

„Dacă nu am primi tradiționalul mărțișor, probabil că am sări fără să ne dăm seama peste această zi care marchează prima zi de primăvară.

Azi, cu ajutorul vostru, ne-am umplut mașinile și am plecat spre Sculeni, un alt loc unde se află mulți refugiați și ne-am dorit să-i ajutăm cu ceea ce ne stă în puteri.

Cred că majoritatea celor care s-au implicat, inclusiv noi, facem cu tot sufletul aceste acte de caritate. Se vede pe feţele lor tristeţea şi durerea de a-şi fi lăsat în urmă familiile, soţii, fiii, să lupte pentru libertatea lor.

Astăzi este 1 martie şi am spus că e bine să aducem un zâmbet pe chipul femeilor, măcar pentru o secundă. Sunt mame disperate care sunt la volan şi îşi au copilaşii în braţe. Au nevoie de un moment de linişte, să se adune, să vadă pe ce drum apucă”, a declarat Elena Georgiana Dobrea, de la Asociaţia Farmecul Vieţii.