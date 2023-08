Femeia cunoscută care i-a adresat cuvinte dure lui Liviu Dragnea. Ce s-a întâmplat între cei doi: „Bine că am scăpat”

Fostul lider PSD a ieșit din atenția publicului, însă pare că numele acestuia încă este adus în diferite discuții. Acum, numele politicianului este pronunțat într-un scandal pe plan amoros, la ceva vreme de la despărțirea de ultima lui iubită oficială, Irina Tănase.

Oana Leonte este un fost model și ex-voleibalistă, o colegă de partid cu Dragnea de la Alianța pentru Patrie, și se pare că a fost curtată de Liviu Dragnea.

„Viața privată a fiecărui cetățean nu trebuie să fie subiect de dezbateri publice. Relația pe care o am cu domnul Liviu Dragnea este una strict profesională. Am intrat în politică pentru că îmi doresc o Românie așa cum și-au dorit-o părinții și străbunii noștri”, a scris atunci tânăra de 25 de ani pe profilul ei de Facebook.

Totuși, pe măsură ce zvonurile privind o relație intimă cu acesta, au luat amploare, presa scriind că Liviu Dragnea a invitat-o la munte și i-a trimis cadouri scumpe, Oana a răbufnit.

„Nu am nicio relație cu Liviu Dragnea! Este o persoană pe care nu o agreez. Nu suport mincinoșii, trădătorii și libidinoșii! Nu vreau să am niciun fel de relație cu acest om. Am fost foarte bucuroasă când Alianța Pentru Patrie a scăpat de un astfel de om.

Nici măcar în cele mai negre vise nu îmi doresc să fie Liviu Dragnea iubitul meu. Oana Leonte nu o să fie cucerită niciodată de un măscărici. Știu că foarte mulți m-ar vrea, dar e greu. Să își pună pofta în cui!”, a spus ea pentru o publicație.