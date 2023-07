Femeia cu cea mai mică pensie din România. Câți bani primește în fiecare lună. Suma, de 90 de ori mai mică decât cea luată de Țiriac

În România există persoane care se chinuie să-și ducă traiul de zi cu zi, deși au mincit o viață întreagă. Este și cazul unuei femei care, deși a terminat o facultate, trăiește din mila oamenilor pentru că are cea mai mică pensie din România. Ea primește lunar un venit de 90 de ori mai mic decât încasează Ion Țiriac de la stat.

Cine este femeia cu cea mai mică pensie din România

Absolventă de facultate, femeia are 68 de ani și stă într-o casă dărăpănată din orașul Zimnicea, din Teleorman. A muncit 20 de ani la stat, dar pensia pe care o primește nu îi ajunge nici să-și cumpere mâncarea zilnică. În plus, aceasta are și probleme de sănătate, având o afecțiune dermatologică severă.

Nestorescu Cecilia Daniela primește ca pensie 135 de lei pe lună, sumă din care este nevoită să-și ia lemne de foc, să-și plătească facturile și să mai cumpere și hrana de zi cu zi. Femeia are noroc cu oamenii cu inimă mare care o ajută să aibă cu ce să trăiască.

Cât încasează Ion Țiriac de la statul român

La polul opus, sunt persoane care încasează în fiecare o lună o sumă uriașă de la statul român. Așa cum este și cazul omului de afaceri Ion Țiriac, el având o pensie de 12 000 de lei.

Venitul miliardarului provine din perioada în care era tenismen și angajat ca ofițer în Ministerul de Interne, ieșind la pensie cu gradul de colonel. Se pare că banii primiți de la stat de peste 20 de ani au intrat într-un cont și nu au fost folosiți niciodată.

”E interesant de înțeles cum Țiriac încasează de la Ministerul de Interne o pensie de 12.000 de lei, a cărei existență chiar el a recunoscut-o public, în contextul în care n-a pus piciorul în România în perioada 1982-1990. N-a fost la serviciu nicio secundă, ca să zic așa”, a spus Mihai Rusu, fost tenismen și vocea sportivă de la Europa Liberă înainte de Revoluție, citat de Playsport.

Ion Țiriac și-a creat un adevărat imperiu financiar, iar averea lui a crescut foarte mult în ultimii trei ani. Potrivit Forbes, miliardarul are o avere estimată la două miliarde de dolari și ocupa, în luna mai, locul 1.508 în topul miliardarilor lumii.

El deține și o colecție de mașini și motociclete de peste 400 de modele, inclusiv mașini care au aparținut lui Al Capone, Sammy Davis Jr. sau Elton John.