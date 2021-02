Femeia care l-a ajutat pe Cătălin Măruță în lupta cu Covid 19. Nu a fost Andra, ci o altă vedetă de la noi

După 14 zile de stat în carantină, prezentând emisiunea de acasă, iată că prezentatorul emisiunii ”La Măruță”, Cătălin Măruță, s-a reîntors la cârma show-ului.

Cătălin Măruță a revenit la emisiunea sa, după ce a fost testat pozitiv cu coronavirus și a stat 14 zile în carantină. În tot acest timp, cât Măruță a lipist fizic din emisiune, el a prezentat de acasă, ajutat fiind în platou de diverși invitați speciali. Iată că astăzi, Cătălin Măruță și-a reluat rolul în emisiunea sa, dar nu oricum, ci fiind prezentat, la rândul său, de nimeni alta decât Andreea Raicu, despre care Măruță a făcut și o dezvăluire inedită.

”Dupa fiecare emisiunea de acasa eram mai epuizat, de parca as fi facut 10 emisiuni in acelasi timp, nu stiu de ce, era atata adrenalina, nu eram in teren. Am invatat cateva lucruri cat am stat acasa, spre exemplu, meditațiile Andreei Raicu. Am ajuns intr-o stare de relaxare, asta datorita Andreei Raicu”, a declarat Cătălin Măruță, când a intrat în platou.