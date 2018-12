Femeia care a reușit să facă ceea ce statul român n-a fost în stare

O femeie din Brăila a depus toate eforturile posibile de a redeschide un spital, pe care autoritățile l-au închis din lipsă de fonduri. Astfel, Dana Borcea a renovat și utilat spitalul pe cont propriu, pentru a-l transforma în cămin pentru persoanele fără adăpost.

„În 2010, atunci când guvernul a închis mai multe spitale, am mers la primarul din Viziru şi am solicitat centrul, i-am arătat intenţiile noastre şi pot să spun că am găsit înţelegere”, a declarat Dana Borcea, asistent social.

În momentul de față un număr de 15 voluntari locuiesc în permanență în spitatlul din Viziru, pentru a oferi îngrijile necesare, persoanelor aflate în cămin. Unul dintre voluntari, a declarat că a învățat să-i iubească pe acești oameni așa cum sunt.

Dana Borcea este omul care a salvat până acum zeci de vieţi. Printre persoanele fără adăpost care se află în grija Danei, se află Constantin Păun, care într-o clipă de neatenție și-a pierdut vederea, iar de atunci viața lui a devenit un chin.

Bărbatul era tapiţer, avea un loc de muncă, o casă, o soţie şi un copil, dar odată cu vederea a pierdut tot. Așa a ajuns să trăiască într-o maşină abandonată, la mila oamenilor. Până într-o zi când Dana Borcea, pe care astăzi o numeşte îngerul său păzitor, i-a oferit un nou început. Iar în situația lui mai sunt mulți alți oameni.

Daca n-ar fi întâlnit-o pe Dana Borcea, zeci de bătrâni s-ar fi prăpădit prin gări sau prin guri de canale. Femeia i-a salvat și le-a oferit un loc în care să stea, mâncare, îmbrăcăminte, servicii medicale şi mai ales afecţiune. Astfel, a creat o rețea de case de bătrâni și un spital social, căruia se dedică de ani întregi. De-a lungul timpului ea s-a implicat într-o mulțime de probleme menite să-i ajute pe cei fără adăpost.

Dana Borcea a reuşit să deschidă o uşă închisă de autorităţi şi a transformat un fost spital abandonat din Brăila în cămin pentru persoanele fără prea multe posibilităţi.