FCSB, ironizată pe internet după rușinea din meciul cu Silkeborg. Cum arată teorema lui „Jijitagora”

FCSB s-a făcut de râs în Europa Conference League, după ce a încasat zece goluri în dubla cu danezii de la Silkeborg. Echipa lui Nicolae Dică este ultima în clasament și internetul s-a umplut de glume și fotografii ironice.

FCSB a ajuns de râsul Europei. A pierdut cu 5-0 și returul cu Silkeborg și are cele mai proaste cifre din Europa Conference League: un punct câștigat în patru partide, un singur gol marcat și 13 primite. Este a doua formație într-un top al celor mai dureroase „duble” în care au fost implicate formațiile din România. Primul loc este ocupat de SC Bacău.

Echipa lui Nicolae Dică este un „subiect la modă”, iar ironiile au curs în valuri. Am aflat astfel că 5+5 este noua teoremă a lui „Jijitagora”, dar și că FCSB a luat „zece cu felicitări. Și presa daneză a vorbit despre acest meci, dar jurnaliștii nu i-au criticat prea tare pe jucătorii români. A fost destul de clar că le-a fost milă de situația în care s-au aflat în fața propriilor suporteri. Fotbaliștii danezi au făcut spectacol și au părut că parcă pot să înscrie la fiecare acțiune.

Nicolae Dică a fost contestat de fani la finalul partidei, dar a spus că nu își dă demisia și că se apucă să pregătească partida din campionat cu UTA.

„Nu m-am gândit să plec. Și ca jucător am fost puternic, și ca antrenor am trecut prin momente dificile, sunt alături de jucători, am încredere în ei. Acum, obiectivul principal e campionatul, unde avem două victorii la rând și suntem pe drumul cel bun. Nu mă gândesc la demisie”, a declarat Nicolae Dică.