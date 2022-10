FCSB a trezit un sentiment de milă în presa daneză, după o nouă umilință cu Silkeborg. „A bătut ultimele cuie în sicriul lor”

FCSB s-a făcut din nou de râs în Europa și a început să fie privită cu milă. A pierdut de două ori cu 5-0 în fața lui Silkeborg și jurnaliștii danezi au încercat să nu fie prea duri cu formația din România. Echipa lui Nicolae Dică este ultima în grupă, după ce a câștigat doar un punct în patru partide.

FCSB este echipa din grupele Europa Conference League care a primit cele mai multe goluri. Trupa lui Nicolae Dică a fost învinsă de Silkeborg cu 5-0, în returul de pe Arena Națională, după ce în primul meci a pierdut cu un scor identic. Formația din România are cele mai proaste cifre dintre toate echipele din grupele Europa Conference League. A câștigat un singur punct, a marcat doar un gol și a primit 13.

Jurnaliști danezi au mărturisit că se așteptau la alt deznodământ în România. Gigi Becali a dat ordin ca Nicolae Dică să folosească „artileria grea”, dar titularii s-au prezentat la fel de slab ca rezervele care au jucat acum o săptămână.

Sebastian Jorgensen este fotbalistul care a marcat două goluri în două minute pe Arena Națională. Penrtu el meciul a fost unul foarte grozav.

„Mi-a părut puțin rău pentru ei. Să pierzi cu 0-5 nu este amuzant. Bineînțeles că suntem fericiți că am obținut victoria. Am marcat la aproape toate ocaziile. Este puțin înșelător acest rezultat, dar am fost eficienți și am profitat de orice șansă”, a transmis Sebastian Jorgensen, pentru aceeași sursă.