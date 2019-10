Fata vitregă a lui Andrei Gheorghe s-a căsătorit. Tatăl ei ar fi fost mândru s-o vadă îmbrăcată aşa

Fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe a făcut nuntă în mare secret. Katarina a arătat fabulos la brațul partenerului de viață. Cei doi au ales să se asorteze și să poarte vestimentații care cu siguranță îi scoteau din anonimat. Iată ce a purtat tânăra miresică în cea mai importantă zi din viața ei!

Katarina, fiica vitregă a regretatului Andrei Gheorghe, s-a căsătorit cu alesul inimii de curând, potrivit wowbiz.ro. Cei doi proapspeți însurăței au ales niște vestimentații asortate și ieșite din comun. Dacă majoritatea femeilor aleg rochii care mai de care mai vaporoase, stilate și elegante pentru cununia civilă, Katarina a ieșit din tipar și a purtat un costum.

Soții au decis ca imprimeul să fie de bază în imaginea de cuplu, pentru a plusa pe neobișnuitul din apariție. „Gemeni…Te iubesc…Nuntă”, a fost mesajul tinerei în dreptul fotografiilor de la nuntă. Costumele purtate de miri au fost creația Adinei Buzatu, renumită pentru stilul acesta. Regretatul om de radio ar fi fost extrem de fericit că fiica sa este împlinită și pe plan profesional, dar și pe plan personal.

„El era foarte dulce şi un om foarte cumsecade. Mi-a făcut copilăria un lucru magic. Au fost şi câteva momente în care, când s-a supărat pe mine, eu mai aveam puţin şi fugeam din casă. Doar felul în care se uita la tine te speria. Când am reuşit să-l privesc în ochi am ştiut că atunci nu mă va mai intimida nimeni. Eram într-o tabără de muzică atunci când am aflat că a murit. Am fost foarte distrusă. Am căzut pe jos, a fost chiar foarte urât şi un şoc oribil. Nu am putut să accept faptul acela. După trei zile am acceptat şi eu faptul că a murit“

Katarina Dyer