Fata lui Adrian Enache, momente tulburătoare. E tăiată la gât, pe sâni și la tendoane și palme

Fiica lui Adrian Enache vorbește despre cum s-a refăcut după cel mai tulburător moment din viața sa. Cum a reușit să treacă peste incidentul petrecut în urmă cu șase ani chiar în blocul în care locuia?

Diana Enache a rămas cu traume de nedescris în urma celui mai greu moment din viața sa. În urmă cu șase ani, fata cunoscutului artist a trecut printr-un episod de cumpănă, moment în care a fost atacată de portarul de la blocul tatălui său, care a încercat să o violeze și a tăiat-o pe gât, sâni și pe mâini. Acum, tânăra se află în vacanță în Creta, dar a rememorat pentru click.ro clipele în care s-a simțit la pământ. La 6 ani de la tentativa de viol a făcut declarații despre cum a simțit acest eveniment tragic pe când avea doar 17 ani.

„Sunt într-o stare de echilibru cum n-am mai fost de foarte mult timp. Deși merg pe principiul „mănâncă, roagă-te, iubește”, anul asta, deși a fost cu problema cu pandemia de COVID19, am mers pe principiul „călătorește, roagă-te, iubește”. Și nu călătorit atât fizic, cât și cu mintea, iar asta m-a aerisit foarte mult”, a mărturisit aceasta.

„De când am aflat că a fost eliberat am trăit cu niște frici, dar mi-am dat seama că totul pornește de la cap. Dar am trecut peste prin rugăciune, pentru că pe mine rugăciunea m-a ajutat foarte mult. Sunt un om credincios, eram și înainte, dar odată cu acel eveniment neplăcut, uite că m-a ajutat. Sunt tăiată în mai multe zone, la gât, pe sâni, pe mâini, la tendoane, și în palme, n-au trecut încă, cicatricile sunt în continuare. S-a pus problema atunci să fac o intervenție cu laser și să scot cicatricile, dar eu sunt o fire puternică, lucrurile astea fac parte din mine, din experiența mea”

Diana Enache (Sursa: click.ro)