Farmaciile care testează gratuit pentru covid-19. Lista completă pe județele din România

În luna mai a acestui an, ministrul sănătății de la acea vreme, Ioana Mihailă, anunța aprobarea unei OUG prvind testările covid. Conform ordonanței românii se pot testa în farmacii, folosindu-se testele rapide antigen. Potrivit unui comunicat de presă publicat de Ministerul Sănătății, farmaciile pot opta pentru testare după obținerea unei aprobări temporare. Aprobarea putea fi obținută, în format electronic, de la direcțiile județene de sănătate publică și direcția de sănătate publică din București. De atunci și până astăzi numărul farmaciilor care fac teste atingen s-a mărit, acesta ajungând la peste 100 de farmacii.

Din mai 2021 românii se pot testa rapid în farmacii

Ministrul Sănătății, Ioana Mihailă semna în mai ordinul pentru diagnosticarea COVID-19 folosind teste rapide de antigen în farmacii. Prin același ordin aceste farmacii, după ce primeau certificatul electronic, puteau face teste timp de șase luni, ulterior putând solicita prelungiri succesive de șase luni.

„Pregătirea personalului implicat în activitatea de testare va fi organizată gratuit de Colegiul Farmaciștilor din România, în colaborare cu Ordinul Asistenților Medicali Generali, Moașelor și Asistenților de Asistență Medicală din România, pe baza unei proceduri de instruire supusă unui protocol de colaborare aprobat de Ministerul Sănătății care va fi încheiat cel târziu la 10 zile lucrătoare de la data publicării ordinului în Jurnalul Oficial. Ei pot obține testele antigenice rapide de la Ministerul Sănătății, gratuit, prin direcțiile de sănătate publică județene sau Direcția de Sănătate Publică din București, până la epuizarea stocului. Testarea se efectuează în primul rând cu testele primite de la Ministerul Sănătății , nu pentru comerț. Serviciul de testare va fi efectuat în conformitate cu legea „, susținea Ministerul Sănătății la momentul emiterii ordinului.

După testare, angajații din farmacii care fac aceste teste emit persoanelor testate un raport de testare semnat electronic. De asemenea, aceștia au obligația de a raporta direcțiilor de sănătate publică județene sau Direcției de Sănătate Publică București, după caz, rezultatele tuturor testelor efectuate și evoluțiile stocurilor.

Lista farmaciilor din România care fac testele antigen

Numărul de farmaciil unde se pot face testări, care au primit certifiacatele electronice, a crescut în ultimele cinci luni, cifra situându-se în dreptul valorii de 106 unități farmaceutice care pot face testele antigen populației din România. La nivel de județe, Prahova ocupă locul 1 cu 19 localități unde există farmacii acreditate, locul doi este ocupat de județul Cluj, cu 13 localități, urmat pe trei de București, aici existând deja 12 locații. Pe următoarele 2 locuri se află Constanța cu 10 locații, și Iași, cu 10 locații active în acest moment. În cele ce urmeaăz vă prezentăm lista actualziată de farmacii acreditate.

Farmacii acreditate pentru testare antigen, la nivel național

farmacii Alba

1.FARMACIA HUMANITAS P.L. BUCERDEA GRANOASA STR. IOAN MAIORESCU NR.64 Alba

2.FARMACIA HUMANITAS P.L. BUCERDEA GRANOASA STR. IOAN MAIORESCU NR 64 Alba

farmacii Argeș

3.FARMACIA MIRUNA SRL-CAMPULUNG str.Negru-Voda nr.138 Arges

4.FARMACIA MIRUNA -POIANA LACULUI STR.LINIA MARE Arges

5.FARMACIA MEDICA STR.ION CRACIUN Arges

farmacii Bistrița-Năsăud

6.SC GEOCRISSILFLOR FARM SRL Str.Principala nr.507 Bistrita-Nasaud

7.Farmacia Sanovil BULEVARDUL REPUBLICII NR 15 Bistrita-Nasaud

farmacii Botoșani

8.Farmacia TEST Calea Nationala Botosani

9. FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 BOTOSANI str.Ion Pilat, bl.O4, Ansamblul de locuinte Miorita II Botosani

10.SC ANCA FARM SRL Bld. George Enescu nr 2 A Botosani

11.SC ERICFARM SRL loc. Gorbanesti, com. Gorbnesti Botosani

farmacii Brăila

12.Help Net 367 Calea Calarasilor Str. Calea Calarasilor, nr. 61, bl. A , Braila Braila

farmacii Brasov

13.SC M&F Professional Pharmacy S.R.L Brasov,Com.Sanpetru,str.Orizontului nr.2,bl.2,sc.B,ap.2 Brasov

14.Medimfarm Topfarm 1 Brasov Brasov,Loc.Brasov,str.Iuliu Maniu nr.33 Brasov

15.SC MIRAFARM SRL Codlea, Jud.Brasov, Str.Muntisor nr.5 Brasov

farmacii București

16.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 3 BUCURESTI Sos. Crangasi nr. 25, bl. 20, parter Bucuresti

17.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 BUCURESTI B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 53, bloc P2 Bucuresti

18.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 BUCURES˜TI sos. Giurgiului nr. 118 Bucuresti

19.HELP NET-CORA LUJERULUI Bucuresti, Iuliu Maniu, nr 19, Complex Comercial” Cora Lujerului”, spatiul B5-B6, Bucuresti

20.Help Net 138- Sos Pipera Sos. Pipera, nr. 31-33, bl. IV B, parter Bucuresti

21.HELP NET 47-IULIU MANIU Bd. Iuliu Maniu, nr.140 Bucuresti

22.HELP NET 8 – CAMIL RESSU Bd. Camil Ressu, nr 6 Bucuresti

23.Help Net 143-Cora Alexandriei Bucuresti, Sos. Alexandriei, nr. 152, in incinta Centrului Comercial, parter, spatiul GF 15 sector 5 Bucuresti

24.PI PHARMA m&d SRL INTRAREA FILMULUI NR 45, punct de lucru Farmacia Hapiens, Calea Grivitei nr. 152 Bucuresti

25.Help Net 70-Teiul Doamnei Str. Teiul Doamnei, Nr. 10, bl. 10 , Bucuresti

26.SC FARMATOP SRL CALEA PLEVNEI, NR 159, BUSINESS GARDEN CENTER, CORP B, Bucuresti

27.HELP NET FARMA SA STR. Stirbei Voda 152 bl. 26 B sector 1 Bucuresti

farmacii Buzău

28.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 74 BUZAU Buzau, str. Stadionului, bl.20A, cartier Micro XIV, judet Buzau Buzau

farmacii Cluj

29.TOP GREEN PHARMA strada Avram Iancu nr.278 Cluj

30.BEBEPHARM STR EROILOR NR 17 Cluj

31.FARMACIA GRIGORESCU S.R.L. Loc. Cluj-Napoca, str. Al.Vlahuta, nr. 50 Cluj

32.FARMACIA PANACEEA-CLUJ STR. DONATH NR. 15, CLUJ-NAPOCA Cluj

33.Remedium Farm SRL loc. Turda , str. Rapsodiei nr.5 Cluj

34.Remedium Farm SRL com. Cojocna , str. Republicii nr. 114 Cluj

35.Remedium Farm SRL Com. Baciu , str. Treansilvaniei nr. 350 Cluj

36.Remedium Farm SRL Loc. Cluj-Napoca, str. Buna-Ziua nr. 39 Cluj

37.Remedium Farm SRL Com. Apahida str. Libertatii nr. 189 Cluj

38.Remedium Farm SRL Com. Garbau str. Principala nr. 12 b Cluj

39.Remedium Farm SRL Loc. Cluj-Napoca str. Louis Pasteur nr. 79 Cluj

40.ELMA FARM SRL Str. Avram Iancu nr. 164, loc. Floresti Cluj

41.ELMAFARM SRL – IULIUS MALL STR ALEXANDRU VAIDA VOIEVOD NR 53-55 IULIUS MALL Cluj

farmacii Constanța

42.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 CONSTANTA str. Sentinelei, nr. 28 Constanta

43.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 CONSTANTA str.stefan Mihaileanu, nr. 11, bl. C1, parter Constanta

44.Help Net 80-Bd. Ferdinand Bd. Ferdinand, nr. 118, bl. MTTc, parter Constanta

45.HELP NET 289-NICOLAE IORGA Str. Nicole Iorga nr.28 bloc MD6B Constanta

46.HELP NET 253-CISMELEI Str. Cismelei, nr. 16 , CONSTANTA Constanta

47.HELP NET 288-BD TOMIS B-dul Tomis, nr. 314, bl LT5B, Sc C Constanta

48.FARMACIA ELISAN FARM MUNICIPIUL CONSTANTA,STR UNIRII, NR.70,BL.D, PARTER Constanta

49.FARMACIA ELISAN FARM MUNICIPIUL CONSTANTA,STR. SOVEJA, NR.68A,BL.O6, PARTER Constanta

50.FARMACIA ELISAN FARM MUNICIPIUL CONSTANTA,STR. CISMELEI, NR.2,BL.LA,SC.C, AP.43, PARTER Constanta

51.FARMACIA ELISAN FARM SAT CUMPANA,COMUNA CUMPANA,SOSEAUA CONSTANTEI, NR.114,BL.F9, SC.A, AP.2, PARTER Constanta

farmacii Dâmbovița

52.SC E&A PHARMA GRUP SRL Loc. Butimanu, soseaua DN 1A, nr. 645 B Dambovita

53.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 TARGOVISTE Targoviste, str. Tudor Vladimirescu nr. 99, Dambovita

farmacii Galați

54.HELP NET 208 Galati Shopping City, bd. G Cosbuc, 251 Galati

55.PROCLINIC SRL GALATI, STR. MACEDONA, NR. 16 Galati

56.PROCLINIC SRL GALATI, STR. BRAILEI, NR. 196, BL. B3A-B3B Galati

57.PROCLINIC SRL GALATI, STR. TRAIAN, NR. 136, BL. A3 Galati

58.PROCLINIC SRL GALATI, STR. TECUCI, NR. 40 Galati

farmacii Iași

59.S.C. MEDIMFARM TOPFARM S.A. – Farmacia Medimfarm Topfarm 2 Iași, str. Sf. Lazăr 47 Iasi

60.S.C. CASA DAMAJ S.R.L. – Farmacia Indrafarm com. Valea Lupului, jud. Iași Iasi

61.S.C. HELP NET FARMA S.A. IAȘI Iași, Str.Rediu Tatar nr.4,bl.481,parter Iasi

62.S.C. MEDIMFARM TOPFARM 1 IAȘI Iași, Șos. Nicolina 44 Iasi

63.S.C. MEDIMFARM TOPFARM 1 TÂRGU FRUMOS Tg. Frumos, str. Cuza Vodă nr. 50 Iasi

64.S.C. LARA FARM S.R.L. Iași, str. Calea Chișinăului Iasi

65.S.C. LARA FARM S.R.L. Iași, Complex Carrefour Era Iasi

66.S.C. LARA FARM S.R.L. Iași, str. Lascăr Catargi Iasi

67.S.C. LARA FARM S.R.L. sat Valea Adâncă, com. Miroslava, jud. Iași Iasi

68.S.C. LARA FARM S.R.L. sat Lunca Cetățuii, com. Ciurea, jud. Iași Iasi

farmacii Mehedinți

69.MEDIMFARM TOPFARM Str Portile de fier Nr 26 Mehedinti

70.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 DROBETA TURNU SEVERIN Drobeta Turnu Severin, str. B-dul Revolutiei nr. 16, 22 Decembrie 1989, parter, Piata Agroalimentara Mehedinti

71.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 ORȘOVA str. Portile de Fier, nr.26, Hala parter Mehedinti

farmacii Mureș

72.FARMACIA ANDOFARM Bd. 1848 NR 46/A, Tg. Mures Mures

73.HELP NET 410 Strada Gheorghe Marinescu, nr.60, Tg. Mures Mures

74.SC BLUE PHARM SRL Mun. Targu Mureş, str.22 Decembrie 1989 , Nr.44 Mures

75.FARMACIA SOCIALA SRL str. Budiului 274, Com. Singeorgiu de Mures Mures

farmacii Olt

76.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 SLATINA Bd. A.I. Cuza, nr.22, bl.FA 21, parter Olt

77.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 SLATINA str. Independentei, bl.M1, parter Olt

farmacii Prahova

78.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 162 PLOIESTI str. B-dul Republicii, FARM. 162, nr. 12, bl. 33B1-B2, parter Prahova

79.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 PLOIESTI str. Democratiei, nr. 73, bl. O8, parter Prahova

80.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 CAMPINA B-dul Carol I, nr. 61, bl. 23G Prahova

81.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 CAMPINA str. Republicii, nr. 16A, amplasament CORP C2-P1 Prahova

82.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 3 CAMPINA str. B-dul Carol I nr. 2 Prahova

83.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 189 CAMPINA str. B-dul Carol, magazin nr. 7, nr. 48, bl. 12F, sc. A Prahova

84.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 TELEGA Complex Comercial Telega, punct Centru nr. 192A Prahova

85.OFICINÄ‚ LOCALÄ‚ DE DISTRIBUTIE TRÄISTENI str. Tacerii, nr. 81, parter , Dispensar Uman Prahova

86.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 BÄICOI str. Independentei nr. 182 Prahova

87.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 46 FILIPESTII DE TARG Sat Filipestii de Targ, nr. 717 Prahova

88.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 5 CAMPINA str. Nicolae Balcescu, nr. 46 Prahova

89.PROFESSIONAL FARMA LINE BREAZA1 STRADA REPUBLICII, NR. 35 Prahova

90.PROFESSIONAL FARMA LINE BREAZA2 ORAS BREAZA, STR. ALEEA PARCULUI, NR. 26, BL. 26 Prahova

91.PROFESSIONAL FARMA LINE BUSTENI B-DUL LIBERTATII, NR. 69, CONSTRUCTIA C1-PARTER Prahova

92.PROFESSIONAL FARMA LINE COMARNIC STR. REPUBLICII, NR. 90 Prahova

93.PROFESSIONAL FARMA LINE MANECIU GHEABA SAT MANECIU GHEABA, NR.424D, COMUNA MANECIU Prahova

94.PROFESSIONAL FARMA LINE MANECIU PAMANTENI SAT MANECIU-PAMANTENI, COMUNA MANECIU, IN CLADIRE CAMIN CULTURAL Prahova

95.PROFESSIONAL FARMA LINE MIZIL STR. NICOLAE BALCESCU, BL. 41, PARTER Prahova

96.PROFESSIONAL FARMA LINE PLOPENI B-DUL INDEPENDENTEI, NR. 6A, BL. 19C, PARTER Prahova

farmacii Sibiu

97.COMAY SRL I. Gh. Duca Nr.31 Sibiu

98.COMAY SRL str. Lunga nr.65 Sibiu

99.Montana medfarm Gura Raului nr.198 Sibiu

farmacii Timiș

100.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 TIMISOARA str. Episcop Augustin Pacha, nr. 1, ap. SAD11/C/II Timis

101.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 2 TIMISOARA str. Marasesti, nr.12, parter Timis

farmacii Tulcea

102.MINI FARM SRL str Isaccei nr 7 bl I2 sc A, parter Tulcea

farmacii Vaslui

103.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 BĂRLAD str. Republicii nr. 24, bl. M1, sc. A, parter Vaslui

104.FARMACIA MEDIMFARM TOPFARM 1 VASLUI str. Traian, nr. 64-66, parter Vaslui

farmacii Vrancea

105.ANDREEFARM STR N BALCESCU 102 Vrancea

106.HELP NET 376 GOLESTI sat Ceardac, str. Soseaua Nationala, nr. 22 Vrancea