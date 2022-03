Familia Oanei Zăvoranu s-a mărit iar și a decis să îl numească Putin: „Suntem în ‘construcție’ și cu o cameră”

Familia Oanei Zăvoranu s-a mărit din nou, iar bruneta și iubitul ei au decis ca noului membru să îi dea numele Putin. Vestea i-a luat prin surprindere pe fanii Oanei din mediul online, care i-au trimis foarte multe comentarii la postare. Iată despre ce este vorba.

Frumoasa brunetă este una dintre vedetele care beneficianză de un suport mare al fanilor în mediul online. Oana își ține mereu la curent urmăritorii cu deciziile importante pe care le ia. Așa a făcut și zilele acestea când a anunțat pe rețelele de socialzare că familia ei s-a mărit cu un nou membru, venit tocmai din Rusia.

Cunoscută drept o mare iubitoare de animale, Oana Zăvoranu este stăpâna mai multor pisici și câini cărora le oferă toată dragostea și pe care îi îngrijește ca pe proprii copii, agurtându-se că nu le lipsește nimic.

Recent, ea a cumpărat un pui de pisică ce face parte din rasa Albastru de Rusia. Vedeta a dezvăluit și numele pe care i l-a pus simpaticei feline: Putin, la fel cum îl cheamă pe președintele Rusiei.

Totodată, Oana Zăvoranu a anunțat că împreună cu soțul ei, Alex Ashraf, urmează să facă o serie de schimbări în privința clinicii pe care o dețin. Până în vară cuplul vreasă inaugureze noi cabinete cu diferite specialități.

„FROM RUSSIA WITH LOVE

PUTIN…atat!!! Cel mai nou membru al familiei noastre frumoase proaspat sosit din Rusia cu pasaport, cip si tot ce ‘trebe’…un veritabil ALBASTRU DE RUSIA. In rest, o sa va povestesc in curand…daca nu zic nimic nu inseamna ca nu vad tot si nu am parerile mele, ca de obicei…muncim la clinica sa venim cu o serie de noi cabinete cu diverse specialitati, proiect nou, multe pentru vara si toamna…va pup tare, va iubesc si sunt cu ochii pe tot ce misca…doar ca nu e cazul sa toc frunza la caini, vad ca se poarta, doar ca eu cand vorbesc ramane undeva acolo si conteaza…stiti ce zic….aveti grija de voi, ramaneti smart si NU puneti botu la vrajeli. Va iubesc …Oana Boss”, a scris Oana Zăvoranu pe Facebook.