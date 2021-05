Familia lui Jador se mărește. Au făcut anunțul cel mare, manelistul e în culmea fericirii

Bucurie mare în familia lui Jador! Cunoscutul fost concurent de la Survivor România a făcut un anunț extrem de îmbucurător pentru fanii săi. Ce veste a dat vedeta? Solistul e în culmea fericirii.

Bucurie mare în familia lui Jador! Cunoscutul cântăreț urmează să devină pentru prima oară unchi după ce soția fratelui său a aflat că este însărcinată. Iată că venirea acasă de la competiția Survivor România 2021 a marcat încă o veste bună pentru celebrul cântăreț de manele.

Fostul concurent de la „Puterea Dragostei” a aflat o veste minunată atunci când a mers acasă. Cumnata sa este însărcinată, iar spre sfârșitul acestui an sau începutul anului viitor urmează să-și strângă în brațe bebelușul.

Sărbătoarea a apus în familia deja mare a cunoscutului, pentru că este primul nepoțel care se va naște și care va duce numele mai departe, reieșind de la ecografii că este un băiețel.

Cu toate astea, lucrurile se pot schimba pentru că sarcina este încă la început de drum, dar aceasta a fost prima variantă spusă părinților de către specialiști. Jador are o legătură extrem de specială cu fratele său.

Răzvan l-a avut drept martor la cununia civilă pe acesta și a fost ajutat de fostul Faimos să-și ridice propria casă în Bacău, aproape de locuința părintească. Solistul de manele și-a manifestat de câteva ori regretul că poate și-a neglijat ceilalți frați în favoarea acestuia. Familia artistului a devenit ușor un exemplu pentru cei de acasă, au scris câțiva telespectatori ai show-ului sportiv în comentarii pe rețelele de socializare. :

”Un lucru pe care l-am realizat aici a fost că am făcut o neînțelegere între frații mei. Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine să fac banii mai ușor și mi-am ajutat familia cum am putut, în special pe frate-meu, să-și facă casa.”

„Eu mai am trei frați în afară de el, mai micuți și mai am încă o soră, pe care ar fi trebuit s-o ajut și pe ea. Dar nu mi-am dat seama că are nevoie de ajutor. Am zis că… nu știu, nu mi-am dat seama… Am zis că ăsta era mai mic, am zis că să-l ajut și pe el și chiar nu mi-am dat seama că am făcut o diferență între frații mei. Și când o să ajung acasă, primul lucru asta o s-o fac: o s-o ajut să-și facă casa”

Ionuț Dumitrache aka Jador (Sursa: consiliu Survivor România 2021)