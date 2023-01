Familia impresarului Lucian Ionescu, mort de Covid, lovită din nou. Văduva lui e de nerecunoscut: ‘Am slăbit 25 de kilograme. De suferință și de boală’ EXCLUSIV

Jeanine Ionescu, văduva impresarului vedetelor Lucian Ionescu, este de nerecunoscut. A slăbit îngrijorător de mult: ”Timp de opt luni, după decesul lui Lucian, n-am mâncat mai nimic, doar fumam…Fără el, simțeam că nu mai pot trăi”, ni s-a confesat femeia îndoliată, exclusiv pentru Playtech Știri. Iar luna trecută, avea să treacă prin alte emoții cumplite. Nepoțica ei, de doar câteva luni, a fost internată în stare gravă, cu pneumonie.

Au trecut doi ani de la decesul impresarului vedetelor Lucian Ionescu. Jeanine, femeia care i-a fost aproape preț de 32 de ani, ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre numeroasa ei familie, despre situațiile grele prin care au trecut luna trecută:

Micuța Anastasia a avut tot pneumonie, ca Lucian, în aceeași lună, decembrie, și în aceeași perioadă. Soțul meu a murit pe 26 decembrie 2020, iar pe 20 decembrie 2022 mi-am internat nepoțica. Cu siguranță, Lucian ne veghează de acolo, de Sus. El este îngerul păzitor care are grijă de noi”, ne-a povestit Jeanine Ionescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

El a considerat că micuța, ”Copănica”, așa cum o alintăm noi, trebuie internată, că situația ei e gravă. El ne-a salvat copila. A fost diagnosticată cu pneumonie și pusă pe oxigen. După patru zile, am externat-o, este bine acum, mulțumim Cerului! Dar, parcă totul a fost o coincidență stranie.

,,Ne-am speriat îngrozitor, după ce nepoțica mea, Anastasia Victoria Maria Ionescu, de doar patru luni, fiica Alexandrei Ionescu, s-a îmbolnăvit. Avea febră, am fost disperați. Am chemat de urgență Salvarea și vreau pe această cale să îi mulțumesc lui Bucur Cristian, asistent pe Salvare, un om deosebit.

Jeanine Ionescu este de nerecunoscut. A slăbit enorm în cei doi ani de la decesul omului iubit:

,,Am slăbit brusc 12 kilograme, după ce m-am îmbolnăvit de COVID-19, în 2020, odată cu soțul meu. Stăteam cu câte trei perfuzii pe zi pe mână, nu mâncam. Trei săptămâni m-am chinuit așa. Iar după decesul lui Lucian, o perioadă de vreo șase-opt luni, n-am mai putut să trăiesc. Nu mâncam mai nimic, doar fumam. Sufeream enorm.

În acea perioadă, m-am reapucat de fumat, un mai vechi viciu. Am slăbit de suferință, dor și boală. Nu e grav totuși că am slăbit atât de mult. Dimpotrivă. Doctorița care mi-a salvat viața, după Covid-19, chiar mă sfătuise să mai dau jos câteva kilograme. Aveam acum doi ani cam 78 de kilograme și sănătos era să am doar vreo 60”, ni s-a mai confesat Jeanine Ionescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.