Factura uriașă pe care a primit-o un român care a avut consum de 0 kwh. Care este explicația aiuritoare

„Ai consum zero? Nu-i nimic, te taxăm în avans!”, ca am așa am putea explica situația de față. Suma primită de un român care a avut consum de 0 kwh, se ridică la aproximativ 2.000 de lei, în contextul în care nu s-a consumat nimic. Cât în ceea ce privește explicația dată de furnizor, clar este una aiuritoare, că de!, se poate în România!

„Ai consum zero? Nu-i nimic, te taxăm în avans!”

Deși pare dintr-un film de clasă B, titlul este cât se poate de real. De altfel nu ar mai trebui să ne mire situația arădeanului nostru, în contextul în care această practică este semnalată și în București.

Cu ceva vreme în urmă scriam despre decizia furnizorilor de a factura în avans consumatorii, mai ales cei casnici. Justificarea acestora era lipsa plăților de la stat a sumelor compensate, fapt ce ar fi dus la lipsa de lichidități a furnizorilor. Și uite așa, fără nicio reacție din partea instituțiilor statului, furnizorii s-au decis să taxeze în avans un consum.

De atfel acest consum nici măcar nu este preconizat, nu mai vorbim de consumat. Nu se știe cert care sunt bazele acestor facturări, abuzive de altfel, și pe ce calcule estimative se bazează plata în avans.

Culmea este că, cel puțin în cazul de față, furnizorul recunoaște practica, spunând că „ În aceste condiții, suntem nevoiți să apelăm la varianta contractelor cu plata în avans, de altfel larg practicată pe piața de energie în această perioadă, pentru asigurarea cantităților de energie electrică şi gaze naturale necesare clienților noștri.”

Un arădean are de plată peste 2.000 de lei la 0 kWh

Așa cum spuneam, cazul este unul real, nu scos din filmele cu „Stan și Bran”. Românul de care vorbim, de origine din județul Arad, a postat pe rețelele de socializare factura primită de la furnizorul său de energie. Așa cum specifică în postarea sa, locuința respectivă aparține de o persoană juridică, iar consumul este zero kWh. Cu toate astea, românul este somat să plătească în avans facturile.

În acest context, omul are de plătit la această factură, nu mai puțin de 2.069,41 lei, în avans. Suma, conform datelor de pe factură, este pentru consumul din perioada 1-31 decembrie 2022, în contextul în care de-abia mâine începe luna. Întrebarea arădeanului este una cât se poate de logică și justificată:

„Părinții mei stau într-o casă ce aparține de o persoană juridică. La una dintre locații s-a primit o factură de 21.000 de lei de plată în avans, iar la casa în care locuiesc părinții mei 2.069 de lei. Cum se poate factura ceva în avans, fără număr de kWh? Există și somație să plătească într-o săptămână sau se taie gazul. Factura a fost primită în 21 noiembrie cu termen de plată 2 decembrie”, a scris arădeanul pe rețeaua socială, potrivit aradon.ro.

Răspunsul furnizorului, de altfel menționat anterior, este unul halucinant, iar instituțiile abilitate să intervină tac mâlc și nu zic nimic. În mod normal, arădeanul ar putea apela la OPC. Dar cum este presat de furnizor, va trebui să găsească o soluție și să plătească sumele, în avans, că de!, se poate în România!