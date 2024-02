Factura pe care a primit-o o româncă, după ce nu a putut trimite două luni indexul de energie. Nu i-a venit să creadă când a văzut

Din cauza majorării tarifelor la energia electrică, tot mai multe persoane s-au plâns de facturi mult prea mari. Este și cazul unei femei din Prahova, care a primit acasă o factură uriașă la curent. Aceasta a precizat că două luni nu a putut trimite indexul de energie. Recent, femeia a aflat cât are, de fapt, de plătit!

În perioada 1 ianuarie -15 februarie 2024, clienții Electrica Furnizare nu au putut să transmită online indexul contorului de energie electrică, pentru că s-au efectuat lucrări de mentenanță la programele informatice, inclusiv la aplicație. Drept urmare, clienții s-au trezit cu facturi uriașe la energie pentru perioada respectivă, lucru care i-a revoltat.

O femeie din Prahova, clientă a companiei Electrica Furnizare, a declarat nemulțumită că a primit o factură de 841 lei, pentru un consum de 643 kw pentru 2 luni. Consumul a fost mult mai mare decât cel real, așadar, tariful aplicat a fost de 1,3 lei/kwh, în loc de 0,6 sau 0,8 lei. Dacă se calculează în asemenea mod, facturile pot fi cu 50% mai mari. Revoltată, femeia a povestit întreaga pățanie:

„Vă scriu fiind foarte indignată de hoția celor de la Electrica Furnizare unde sunt clientă. După aproximativ două luni si jumătate în care nu s-a putut comunica cu ei am primit factura cu nr 240572238 (pe care am atașat-o) în care aveam de plată suma de 841lei pentru un consum estimat de Electrica de 643 kw pentru 2 luni, în condițiile în care am dat citirea pe data de 16 februarie 2024.

Conform consumului real în perioada 30.11.2023 (index 30270) – 16.02.2024 (index 30975) a rezultat un consum de 705 kw pe o perioada de 78 zile, deci un consum mediu zilnic de 9.03kw si un consum mediu lunar de 280 kw, nicidecum 320kw trecut de Electrica în factură.

Pe aceeași factură apare un consum pe 2023 de 1861 kw, adică un consum mediu lunar de 155 kw. În răspunsul primit de la Electrica aceștia îmi fac în continuare un calcul persistând cu valoarea de peste 300kw pe lună, rezultânnd conform calculelor lor un consum de 3726 kw anual pe 2023. Se contrazic tot pe ei, după ce au trecut în factura inițială 1816 kw. În felul acesta Electrica mi-a umflat factura cu peste 300 lei în favoarea lor”, a scris femeia într-o sesizare trimisă Observatorului Prahovean.