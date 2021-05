Faceți cunoștință cu Nea Vivi, unul dintre puținii cizmari din Iași. De 12 ani lucrează la atelierul din curtea casei

Au trecut 20 de ani de când școlile profesionale s-au închis. De atunci, multe meserii sunt pe cale de dispariție. Printre acestea se numără și meseria de cizmar confecționer. Nea Vivi este printre puținii oameni care încă o mai practică.

Nea Vivi are un atelier deschis în curtea casei sale. În cazul în care vreți să-l vizitați, atelierul său se află pe strada Bașotă, în imediata apropiere de Sinagoga Mare. Clienți are foarte mulți, iar câteodată este atât de aglomerat încât refuză comenzile.

Vasile Goldic are 56 de ani și este unul dintre puținii cizmari rămași care încă mai lucrează din municipiul Iași. Între 1980 și 1983, a urmat cursurile de la Școala Profesională din Târgu Frumos. Aici a învățat meseria de cizmar confecționer, pe care o practică și în ziua de azi.

Oamenii care trec pe la atelierul său îl cunosc datorită muncii sale de calitate. Asta e cea mai bună reclamă, spune Nea Vivi. Est mândru de meseria sa, însă se întristează când realizează că nu mai vrea nimeni să o ducă mai departe.

Nea Vivi a mărturisit că nu i-a fost ușor să își deschidă propriul atelier. În momentul de față, lucrează pe o stradă din Târgu Cucu. Acum ceva timp, a încercat să-și deschidă un atelier într-o zonă mai cunoscută, pe unde trec mai mulți oameni, însă nu a reușit.

A încercat să-și învețe fiul meseria, dar acesta a mers pe alt drum, frizeria. Nea Vivi spune că nu se mai găsesc oameni care să practice această meserie. Școlile profesionale au fost închise, iar ucenici nu are de unde să preia ca să îl ajute și să îi învețe meserie.

„Nu am reușit pe băiatul meu să îl aduc să facă meseria asta, cu toate că, de rușinea mea, punea mâna. Acum este frizer. Tind să îl înțeleg, pentru că nici eu nu am fost de acord cu meseria asta la început. Când m-a dus mama la Școala Profesională, erau trei meserii principale care se învățau: zidar, zugrav și cizmar. Și mama m-a dus să mă facă cizmar. Am și întrebat-o atunci dacă nu ar fi mai bine să aleagă altceva pentru mine. Începusem să plâng acolo pentru că nu voiam să ajung cizmar, să miros papucii oamenilor. Acum vreau să mă credeți că nu aș da meseria asta pe nimic altceva. Acum nu mai găsesc ucenic. Am dat anunț și la ziar, am căutat pe unde am știut, dar n-am găsit. Peste 50 la sută din meseriași au murit ori s-au pensionat”, declară Vasile Goldic.