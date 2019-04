Facebook și Instagram au picat! Utilizatorii nu își pot accesa conturile

Rețelele de socializare Facebook și Instagram au picat, joi după-amiază. Utilizatorii rețelelor de socializare nu și-au putut accesa conturile. Platformele au mai picat și în ultima perioadă.

Problema a fost remediată după câteva zeci de minute. Situația a fost semnalată și de utilizatorii din Ungaria, dar și de către cei din Republica Moldova, care au postat mesaje pe site-ul downdetector.com. Cu aceeași situație s-au confruntat și utilizatorii aplicației Whatsapp, care nu au mai putut trimite sau primi mesaje.

Facebook are lunar peste 2 miliarde de utilizatori activi în întreaga lume, iar Instagram este parte a companiei deținute de Mark Zuckerberg. Compania a fost înființată în 2004.

Facebook și Instagram au picat des în ultimul timp

Utilizatorii rețelelor de socializare care au picat joi și-au folosit conturile de Twitter pentru a se plânge problema apăruta la Facebook și Instagram.

„Îmi este teamă de momentul acela când Zberg o să cumpere Google. Și atunci să vezi panică. Până atunci, facebook down, instagram down, whatsapp down and it keeps raining”, a scris un internaut.

Până în momentul transmiterii știrii, Facebook nu a transmis niciun mesaj oficial cu privire la problema întâmpinată joi.