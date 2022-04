Fabrica veche de 50 de ani care se închide în România. Are peste 150 de angajați

În decembrie 2011, Johnson Controls Inc. a achiziționat divizia auto a Spumotim SA din România, fabică situată în Timișoara. Fabrica era un producător de spumă poliuretanică pentru industria auto. La momentul achiziției fabricii de la Timișoara, JCI preconiza că piața auto din România va crește cu aproximativ 80% în următorii patru ani. Compania de scaune, sisteme și panouri pentru automobile a declarat că achiziția Spumotim își alinia capacitatea de producție la această creștere anticipată. Fabrica Spumotim are o vechime de aproape 50 de ani și cel puțin 150 de angajați astăzi, dar conform informațiilor de ultimă oră, fabrica se va închide.

Fabrica Spumotim, cu o vechime de aproape 50 de ani, se închide

În urmă cu 11 ani piața de profil din România avea să cunoască un nou jucător important, prin achiziția fabricii de la Timișoara de compania Johnson Controls Inc. respectiva companie intra pe acest segment, având planuri mari pentru industria auto, dar, în plus față de produsele din spumă, compania producea și componente și mecanisme metalice pentru scaune, țesături și huse pentru scaune, precum și scaune complete. În decembrie 2011, într-un comunicat de presă era anunțată achiziția fabricii din Timișoara, plus planurile companiei de viitor.

„România este o parte importantă a pieței auto est-europene în creștere. Achiziția Spumotim este menită să sprijine mai mulți dintre clienții noștri – Dacia, Ford și Fiat – care operează unități de producție în regiune”, a declarat Brian Cooke, vicepreședinte și director general al unității globale de afaceri pentru spumă la Johnson Controls Automotive Experience.

Divizia auto a Spumotim SA avea în 2011 300 de angajați. Tranzacția a inclus sediul central al companiei și locația fabricii din Timișoara, precum și o fabrică din Pitești. Astăzi, conform datelor furnizate de Profit.ro, fabrica din Timișoara a ajuns la 150 de angajați, care vor rămâne, din păcate, fără locuri de muncă, ca urmare a închiderii fabricii. Numărul angajaților de aici au fost diminuat după un an de la achiziționarea fabricii de către cei de la Johnson Controls Inc. În 2012 compania a disponibilizat 160 de angajați.

Prime Kapital cumpără terenul fabricii pentru 19 milioane de euro

În ultimii ani industria producătoare de spumă poliuretanică a suferit un declin major, inclusiv pe piața românească. Piața mondială a spumei poliuretanice a fost în scădere în 2020 din cauza recesiunii economice globale, ca urmare a pandemiei.

Cu toate acestea, piața a fost martora unei redresări în anul 2021 și se preconizează că va ajunge la o valoare estimată de 63,4 miliarde de dolari până în 2026, cu un CAGR de 4,6% din 2021 până în 2026.

Dar, iată că pe piața românească, cea mai veche fabrică de spumă poliuretanică, cea din Timișoara, își va închide porțile, întreg complexul fiind vândut dezvolttorului imobiliar Prime Kapital. Suma achitată de dezvoltator, conform Profi.ro, este de 19 milioane de euro, urmând ca aici să se dezvolte un proiect imobiliar de anvergură.

Compania de investiții imobiliare, susținută de fondul de investiții sud-african MAS Real Estate, dispune de un buget de construcții, atât în Timișoara, cât și în Cluj și Brașov, de aproximativ un miliard de euro, bani pe care-i vor băga în proiecte imobiliare de apartamente.