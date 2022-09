Expulzată din America, Antonia vrea să se întoarcă în State. „Îmi doresc să ajung în California”. Interviu EXCLUSIV

Pe când era încă micuță, Antonia și mama sa au fost expulzate din America și trimise în țara lor natală, pentru că nu ar fi avut actele în regulă, mărturisirile pe acest subiect fiind făcute, în urmă cu ceva ani de Tom Boxer, cel care a lansat-o pe artistă în România. La ani distanță de la acea întâmplare, Antonia își dorește să se întoarcă în America, mai precis în California, într-o vacanță. Aceasta a mai mărturisit, într-un interviu exclusiv pentru playtech.ro că se află într-o vacanță, cu Alex Velea, în Grecia, după ce a fost într-o alta, la Disneyland, cu Maya, fiica sa și a lui Vincenzo Castellano. Artista a mai vorbit, de asemenea, despre relația pe care o are cu tatăl băieților săi, și nu a ascuns faptul că toți cei trei copii ai ei au înclinații spre muzică.

Cum merg concertele?

A fost o vară plină de concerte și sunt recunoscătoare. Am lansat și piese care au fost primite frumos de public, ”Clap Clap” cu Gran Error și Elvana, cea mai de succes artistă din Albania, dar și ”Send Me Your Love” cu Gromee, un DJ și producător din Polonia și bineînțeles și ”Una Favela” cu Qodes.

Acum am lansat ”Ibiza”, urmează să apară și videoclipul pentru acest single și sunt bucuroasă că pot împărtăși atât de multă muzică fanilor mei.

Chiar dacă zilele de vară au trecut, muzica menține energia bună a zilelor toride și cu siguranță, această piesă sună ca imnul perfect pentru o petrecere cu multă distracție.

Mi-a plăcut „Ibiza” din prima clipă în care am ascultat-o și mi-am dorit să o înregistrez și să o lansez cât mai curând. Sper că vă va face să simțiți vara aproape de fiecare dată când o veți asculta. Și stay tuned, săptămâna viitoare lansez și videoclipul. It will be hot!

Ce proiecte ai în derulare?

Așa cum spuneam, multă muzică pe care am lansat-o deja și urmează și alte piese, pentru că merg la studio și lucrez să pot lansa multă muzică. Mai am și concerte, campanii care îmi sunt dragi cu branduri cu care am colaborări care îmi sunt dragi.

Cu Alex Velea în Grecia, cu Maya la Disneyland

Când ai fost ultima oară în vacanță și unde?

Am fost cu Maya în vacanță la Disneyland și a fost magic și pentru mine și pentru ea. Acum sunt în vacanță în Mykonos cu Alex și ne relaxăm foarte tare, e o vacanță perfectă!

Nu facem planuri cu foarte mult timp înainte, pentru că programul nostru e foarte dinamic și e puțin dificil să le stabilim cu mai mult timp.

În ce țări își dorește să ajugă

Ce țări ți-ai dori să vizitezi?

California în State, dar și Indonezia (Bali), Japonia.

Cum te împarti între concerte și între copii?

Ca și până acum, cu sprijinul părinților noștri care stau cu copiii, atunci când Alex și cu mine avem concerte.

Care dintre copii vă calcă pe urme?

Le place muzica și lui Dominic și Akim și Mayei, dar timpul va decide care dintre ei va deveni artist. Noi nu punem presiune deloc, e important să aleagă ce îi face fericiți.

Îți mai dorești un copil?

Nu vom mai face copii. Avem trei, suntem norocoși, binecuvântați și fericiți în această formulă.

Nunta și botezul băieților mai au de așteptat

Cum te descurci ca mamă a trei copii?

Amândoi petrecem timp cu copiii, pentru că amândoi considerăm că este esențial să ne aibă aproape, să ne jucăm, să povestim, să ne uităm la desene, să ne spună cum le merge la școală și altele.

Mă bucur de ajutorul și susținerea lui Alexandru în tot ce înseamnă creșterea copiilor, dar și a părinților noștri care ne sunt alături și ne ajută atunci când avem filmări și concerte.

Ce ne poti spune despre botezul băieților?

Nu este încă nimic stabilit aici.

Dar despre nunta cu Alex?

La fel ca și pentru botez.

„Alexandru este un tată extraordinar”

Care e secretul relatiei reusite cu Alex? Cine cedează când vă mai și certați?

Prin iubire, înțelegere, sprijin. Alexandru este pentru mine „acasă”. Mă ajută de fiecare dată când am nevoie. Îi duce pe copii la școală și grădiniță, uneori mai și gătim împreună. Alexandru și cu mine ne susținem mult unul pe celălalt și cred că acest lucru e esențial.

Alexandru este un tată extraordinar, implicat, iubitor, petrece timp cu ei, îi ia la studio. Amândoi vrem să îi învățăm să fie copii buni, iubitori, respectuoși. Cedează cel care a început… Certurile însă nu sunt atât de dese și sunt cumva firești, mici ciondăneli ca în fiecare cuplu.

Care e activitatea sa preferată

Ce hobby-uri ai?

Sportul este hobby-ul meu principal care este și un stil de viață deja. Îmi place timpul petrecut cu familia, în intimitate. Nu e un hobby, cât este activitatea mea preferată, să fim împreună.

Care este cea mai mare decepție avută? Dar cea mai mare dorință a ta încă neîmplinită?

Au fost mai multe decepții, au fost mai multe momente și oameni care m-au făcut să sufăr, m-au dezamăgit și recunosc, acest lucru a lăsat urme în sufletul meu și m-au făcut să îmi piardă încrederea în oameni. Încerc să mă vindec.

Îmi doresc să am o piesă cunoscută în mai multe țări din lume. S-a întâmplat să am piese care au depășit granițele României și sunt recunoscătoare pentru acest lucru. Dar mi-aș dori un hit și mai mare.

Ce planuri de viitor mai aveti?

Să ne concentrăm fiecare pe proiectele muzicale, dar și pe viața noastră de familie!