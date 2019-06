Expresii românești: ce treabă are Sulla cu prefectura – de unde vine și ce înseamnă de fapt

Limba română este încărcată de expresii, care mai de care mai ghidușe. Printre ele, se numără și ”ce are Sulla cu prefectura”. Unii spun ”ce treabă are Sulla cu prefectura”, dar mesajul este același și își are bazele în cultura romană.

Dintre expresiile și zicalele pe care le folosim în fiecare zi, semnificația sau sensul original al multor dintre ele s-a pierdut. Chiar și mulți dintre cei care abuzează de ele în fiecare zi nu au nici cea mai vagă idee de unde au pornit.

Revenind însă la expresia din titlu, lucrurile sunt un pic mai clare când vine vorba de destinul lui Sulla și, implicit, de legătura sa cu prefectura. Conform Wikipedia, „Lucius Cornelius Sulla Felix (138 î.Hr.–78 î.Hr.) a fost un general și om politic roman, care, ca dictator, prin încercările lui de a constitui o formă nouă de stat, a contribuit de fapt la destrămarea Republicii Romane.

Printre altele, Cornelius Sulla a fost subiectul unei răscoale din partea senatorilor romani, în ultima perioadă a vieții sale. Problemele au plecat de la o serie importantă de greșeli cu repercusiuni grave realizate de omul politic al vremii.

În final, fundamentul expresiei ”ce treabă are Sulla cu prefectura” constă în funcția pe care, după numeroase, eforturi, a ajuns să o ocupe fostul general roman. Printr-un abuz de putere, Sulla s-a autointitulat dictator peste întreaga Romă. Dictator în latină se spune Praefectus sau Prefect în limba noastră. În contextul în care oamenii au fost nemulțumi de numirea sa în funcție, au strigat în numeroase contexte: ”Ce are Sulla cu Prefectura.”

Dacă auzi însă aceste cuvinte în 2019, definesc o asociere de termeni neobișnuiți sau de nume aferente unor locații care nu ar trebui să meargă împreună cu anumiți oameni. De aici pleacă și ce treaba are Sulla cu Prefectura. Per ansamblu, această zicală din vremuri romane își atinge scopul, dar prea puțini mai cunosc originile sale.