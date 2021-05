Expoziție inedită de biblii la Arad. Cât timp vor fi expuse publicului

Timp de o lună, peste 1.000 de exemplare biblice din diferite perioade istorice vor fi expuse la o biserică din Arad, în cadrul evenimentului denumit Muzeul Bibliei. Una dintre cărțile expuse este din anul 1240.

Cei prezenți la expoziție vor putea vedea și primele exemplare tipărite în limba română, inclusiv o biblia-breloc. Evenimentul va fi găzduit de Biserica Harvest Arad, situată în localitatea învecinată Vladimirescu. Vernisarea va avea loc sâmbătă, la ora 17:00.

Vizitatorii vor avea acces liber începând de duminică, 30 mai, până pe 29 iunie. Programul este de luni până vineri, între orele 10:00 – 18:00. În acest interval orar vor fi organizate tururi din două în două ore. Muzeul Bibliei va fi deschis duminica, între orele 14:00 și 18:00. Mai mult de atât, vor fi proiecții de filme pentru copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani.

Pentru grupuri mai mari de 10 persoane se fac înscrieri la numărul de telefon 0730 503 819. Proiectul este organizat în parteneriat cu Prefectura Arad, Biblioteca Județeană, Consiliul Județean Arad, Centrul Cultural Arad, Complexul Muzeal, Societatea Bibilică România și Asociația Renașterea Familiei.

Pastorul timișorean Ionel Tuțac este posesorul celei mai mari colecții de Biblii din România. Cea mai veche piesă din colecția sa este un manuscris din perioada 1240 – 1250. Acesta este scris în limba latină, cu forme caligrafice gotice mici, pe pergament.

De asemenea, pastorul mai are și câteva pagini foarte vechi. Datează din secolele 15-16. În colecția sa se află o Biblie din 1675, în latină, una din 1706, în engleză, și două din 1711 și 1731 în limba germană. Mai are foarte multe biblii valoroase și din secolul 19.

“Bunt multe Biblii vechi. Cea mai veche este un manuscris din anul 1250, apoi am câteva pagini din Biblii din jurul anului 1500, o pagină pe care am avut-o şi în ediţia anterioară a expoziţiei, este datată în 1475. Sunt foarte multe Biblii din anii 1700. Tot ca şi noutate, am un evangheliar din 1761, apărut sub îndrumarea mitropolitului moldovean Gavriil Callimachi. E un exemplar foarte rar, unul mai există la biblioteca din Bălţi, în Republica Moldova”, a mai spus Tuţac.