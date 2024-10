Experiment inedit în Polonia. Ce s-a întâmplat cu primul post de radio creat aproape integral de AI: Publicul a reacționat imediat

Conducerea unui post de radio din Polonia a decis să facă un experiment inedit și a înlocuit aproape toți angajații cu inteligența artificială. Inclusiv DJ-ii au dispărut de pe post, iar publicul a reacționat imediat, astfel că managementul a fost nevoit să ia măsuri.

Un post public de radio din Polonia a fost în centrul unui experiment inedit. În urmă cu ceva timp, conducerea a decis ca postul să fie administrat aproape integral de AI și inclusiv DJ-ii au fost înlocuiți. Experimentul nu a fost deloc pe placul ascultătorilor, care au reacționat imediat. Astfel, după mai puțin de o săptămână, Radio Krakow a renunțat la experimentul care era programat să dureze trei luni.

Deși a fost un proiect inovator și ambițios, reacțiile publicului i-au determinat pe cei care conduc postul de radio să renunțe la experiment. Programele postului erau prezentate de trei personaje AI, iar scopul proiectului a fost să atragă publicul tânăr. La puțin timp după lansare, postul a difuzat un interviu imaginar, creat cu ajutorul inteligenței artificiale, cu Wisława Szymborska, o poetă poloneză laureată a Premiului Nobel, care a murit în 2012.

Nu doar ascultătorii au criticat inițiativa, ci și foștii angajați care și-au pierdut locurile de muncă, fiind înlocuiți de AI. Feedback-ul negativ la adresa proiectului i-a determinat pe cei care conduc postul să renunțe la el, la mai puțin de o săptămână de la lansare.

„După doar o săptămână, am adunat atât de multe observații, opinii și concluzii încât am simțit că nu are rost să continuăm… Experimentul nostru a arătat câte probleme necesită reglementare, iar experiențele noastre pot fi folosite în timpul lucrului la lege”, a declarat redactorul-șef, Marcin Pulit.

„În ciuda acestui fapt, am experimentat cum funcționează mecanismele post-adevăr, cum faptele își pierd importanța în comparație cu o poveste care apelează la emoțiile destinatarilor și la convingerile lor personale”, a continuat el.