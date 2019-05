Exit-poll alegeri europarlamentare, ora 14.00. Ce procente au PSD, PNL și USR Plus

Exit-poll alegeri europarlamentare: PSD, PNL și USR-PLUS s-ar afla în fruntea sondajelor. Rezultatele parțiale arată o luptă strânsă în liberali și USR-iști, dar PSD conduce detașat.

Dacă ar fi să ne luăm după primele rezultate provenite din sondajele efectuate cu românii care au ieșit de la urne până la ora 13:00, PSD este liderul, deocamdată. Asta în ciuda faptului că populația urbană a ieșit la vot în proporție covârșitoare încă de la prima oră a procesului de votare. În mod normal, baza social democraților a reprezentat întotdeauna mediul rural, dar, chiar și la această oră, 14:54, mediul rural are o prezență la vot aproape de două ori mai mică decât cea urbană.

Nu se simte, însă, în sondajele de până a acum, care ar conduce cu 33%, dar până la ora 13:00. PNL se află în spatele social democraților, cu o diferență de zece procente. USR-PLUS a cunoscut în ultimii ani o ascensiune puternică, dar nu e cea la care au sperat membrii alianței, în frunte cu Dacian Cioloș.

Ține cont, însă, că acestea sunt rezultate oferite de către partide, deci nu sunt decât cel mult aproximative sau date sub o formă mascată de propagandă.

Politicienii și, mai ales, capii de pe listele electorale, propuși pentru a merge la Bruxelles, s-au prezentat la urne până în ora 12:00. Mai puțin Viorica Dăncilă, care a mers la vot fix la ora 12:00, la liceul Jean-Monet din Capitală. Aici au votat mai mulți politicieni pentru că altă unitate de învățământ nu s-ar potrivi cu prestigiul lor.

Președintele Klaus Iohannis a fost destul de matinal la urne, iar după ce a votat, a dresat și câteva cuvinte românilor:

„Astăzi puterea politică este la voi. Azi decidem cum arată România de mâine. Merită să votați. Azi decideți pentru următoarele luni sau ani. Suntem la primele alegeri dintr-un ciclu mai lung. am votat și am constatat că am avut mai multe inițiative de mobilizare la vot decât altădată.” Klaus Iohannis