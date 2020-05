EXCLUSIV: Vă amintiți de Pacha Man? Suferința de nedescris prin care trece, din cauza fiului său. Drama neștiută a artistului

Deși are o carieră de succes, Pacha Man ascunde o adevărată dramă, are un fiu de 25 de ani care locuiește în Canada și pe care l-a văzut de trei ori până acum.

EXCLUSIV: Vă amintiți de Pacha Man?

Colin Nicorici, pe numele său real, are 44 de ani. Atunci când vorbește dă dovadă de naturalețe și sinceritate. Reușește, astfel, să câștige respectul a milioane de fani, în ciuda trecutului său controversat.

Este unul dintre cei mai longevivi și mai bine cotați artiști de hip hop,. Asta ar putea să denote faptul că nu îi pasă de problemele din jur. A reușit să se reinventeze mereu în cele două decenii de activitate. Artistul a scos hituri pe bandă rulantă. iar recent a lansat o nouă melodie alături de trupa Iris.

Suferința de nedescris prin care trece, din cauza fiului său

La prima vedere ai putea crede că are o viață fericită, lipsită de probleme. Pacha Man are dureri sufletești care îl apasă, la fel ca orice altă persoană. Acesta are un fiu în vârstă de 25 de ani, Carlos, pe care l-a văzut numai de două ori până acum.

Tânărul a moștenit pasiunea pentru hip hop a tatălui său. A reușit să se țină departe de belele. Este absolvent a unei facultăți de top din SUA. BCarlos este rezultatul unei relații pe care artistul a avut-o cu o columbiancă superbă. Aceasta avea 19 ani atunci când a rămas însărcinată.

Pacha Man și tânăra au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Povestea s-a sfârșit în momentul în care artistul a fost arestat și, ulterior, expulzat în România. Cântărețul ține legătura cu fiul său, însă nu au mai reușit să se vadă.

Drama neștiută a artistului

În 1990, Pacha Man și familia lui au emigrad în Canada. Aici au sperat că vor scăpa de sărăcie. Patru ani mai târziu, pe fondul consumului de droguri, artistul, alături de câțiva amici, au dat un jaf armat și au fost prinți de autorități.

Hip-hopp-erul a petrecut trei ani în închisoare. În 1997 a fost eliberat și expulzat în România. I-a fost pusă interdicție de a mai intra vreodată pe teritorul Statelor Unite ale Americii. S-a chinuit ani la rând să îl aducă pe Carlos în vizită în România. Până acum, acest lucru nu s-a întâmplat. Pacha Man mai are un copil cu o altă femeie, Pablo, în vârstă de 19 ani, cu care are o relație foarte apropiată. Înainte de a se împăca cu mama celui de-al doilea copil, aceasta l-ar fi dat în judecată pentru pensia alimentară a băiețelului.