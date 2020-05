EXCLUSIV TOP 5 fotbaliști români care au călcat strâmb. Cum le-au furat iubitele prietenilor

Ciprian Marica și-a înșelat iubita cu soția prietenului său, însă acesta nu este singurul fotbalist care a făcut un asemenea gest. Vă prezentăm mai jos topul fotbaliștilor care au furat iubitele prietenilor și colegilor de breaslă!

De aproape două săptămâni, numele lui Ciprian Marica face valuri în presa internă și internațională, după ce un ziar din Cluj a publicat un video în care fostul fotbalist apare într-o cameră de hotel alături de Ana, soția prietenului său. Acesta nu este singurul fotbalist care a poftit la partenera de viață a prietenilor sau a colegilor.

În urmă cu 20 de ani, un scandal uriaș a ținut prima pagină a ziarelor timp de câteva luni. Pe atunci, Dan Petrescu afla că soția sa îl înșela de mult timp cu un alt fotbalist, Radu Niculescu, colegul său de la echipa de club și echipa națională, dar și cel mai bun prieten al său. Deși Dana, de profesie psihoterapeut, a mai cerut încă o șansă, fostul fundaș al echipei naționale a divorțat imediat de mama fiicelor sale, după o căsnicie de 11 ani. De dragul fiicelor sale, Dan Petrescu a decis să lase în urmă trecutul și să aibă o relație de amiciție cu prima sa soție.Nu l-a iertat, în schimb, niciodată pe Radu Niculescu.

Miodrag Belodedici-Gabi Balint

Miodrag Belodedici a fost căsătorit timp de mai bine de un deceniu cu Sandra Macoveanu, fotomodel de profesie și fiica unui fost ministru comunist. Puțini sunt cei care știu, însă, că atunci când s-a îndrăgostit de fostul fotbalist, blonda era într-o relație de câțiva ani cu Gabi Balint, cu care se și logodise. Pentru a putea fi cu Belodedici, Sandra s-a despărțit de Balint, care a suferit enorm la acea vreme. Întrebat despre acest subiect, Miodrag a mărturisit că înainte de a începe o relație cu cea care avea să îi devină soție, a avut o discuție serioasă cu bunul său prieten, care i-a dat binecuvântarea lor. Belodedici și Balint sunt amici și în ziua de astăzi, dar prietenia lor nu a mai fost niciodată la fel de strânsă după acel episod.

Una dintre cele mai solide prietenii din fotbalul românesc a fost cea dintre Gică Popescu și Gică Craioveanu. Cei doi erau nedespărțiți, fiind colegi la echipa națională. Aceștia au devenit, însă, dușmani, din cauza unei femei, Oana Deselnicu, fiica fostului mare fotbalist Petre Deselnicu. Pe vremea aceea, Popescu era îndrăgostit lulea de Oana, cu care avea o relație serioasă, care se îndrepta cu pași repezi spre altar. Craioveanu, însă, a pus ochii pe iubita prietenului său, iar la un moment dat chiar s-a însurat cu ea. “Baciul” a suferit enorm, iar de atunci nu a mai vorbit niciodată cu cel pe care l-a considerat frate.

Adrian Mutu-Laszlo Sepsi

În 2015, Adrian Mutu a fost surprins în tandrețuri cu o frumoasă brunetă, Sandra Bachici. La puțin timp după aceea, avea să iasă la iveală o poveste cu iz de amantlâc. Sandra era logodnica fotbalistului Laszlo Sepsi, un amic al celui supranumit “Brilianul”. Sandra l-a anunțat printr-un mesaj pe Sepsi că îi dă papucii pentru că este îndrăgostită de alt bărbat. Între timp, Mutu și Sandra s-au căsătorit și au împreună un băiețel, Tiago. Cei doi fotbaliști nu și-au mai vorbit deloc până în prezent.

Înainte de a se cupla cu Regina Instagramului, Cristina ICH, fiul lui Victor Pițurcă a avut o relație cu frumoasa Monica Orlanda. La începutul poveștii lor de dragoste, unul dintre prietenii apropiați ai lui Alex a făcut declarații uluitoare presei. El și Orlanda erau împreună de doi ani și locuiau împreună, însă Alex îi furase logodnica. Pițurcă s-a apărat atacurilor prietenului Yusuff: “Nu este cel mai bun prieten al meu, ci doar un amic din club, iar Monica nu trebuia să se căsătorească vreodată cu el. Nu am fost cu ea cât timp ei au avut o relație. Nici nu am furat-o, pentru că Monica nu este un obiect. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut și aia a fost. Eu nu am vrut să sufere nimeni”.