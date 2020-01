Testul de paternitate care a zguduit Casa Regala din România. Principele Nicolae, întâlnire de gradul 0, după ce a aflat, oficial, că are un copil

În 2015, purtătorul de cuvânt al Casei Regale a României anunta că Regele Mihai a decis să îl excludă din linia succesorală pe nepotul său, Principele Nicolae, fără să ofere detalii concrete despre motivele care au dus la luarea unei decizii atât de drastice.

Testul de paternitate care a zguduit Casa Regala din România

La puțin timp după controversatul anunț, în presă au apărut informații conform cărora fostul Principe Nicolae ar fi lăsat însărcinată o tânără, Nicoleta Cîrjan, cu care a avut o relație de numai trei luni. Pe atunci, acesta nu numai că a rupt brusc relatia cu iubita gravidă, dar i-a cerut acesteia și un test de paternitate. În luna februarie a anului 2016 s-a născut Iris, o frumusețe de fată, pe care, însă, Printul Nicolae nu a vrut să o cunoască.

În mai 2019, rezultatele testelor ADN au demonstrat faptul că micuța, acum în vârstă de patru ani, este fiica nepotului Regelui Mihai. Între timp, obligat de lege, Nicolae a fost nevoit să își recunoască fiica din punct de vedere legal: “Da, fetița se numește Iris Anna Medforth-Mills. Nicolae a și cunoscut-o pe fetiță, care îi seamănă leit. Dar nu a dorit să lege o relație cu aceasta. Nu a dus-o niciodată în parc, nu și-a manifestat interesul de a petrece timp cu propriul copil”, susțin surse din apropierea celor doi.

Ce a declarat Prințul Nicolae legat de testul de paternitate

„În urma insistențelor mele de a face testul privind stabilirea paternității presupusului meu copil, doamna Nicoleta Cîrjan a acceptat realizarea acestuia. Rezultatul a fost pozitiv, reiesind ca sunt tatăl copilului ei. Având în vedere contextul în care acest copil a venit pe lume, faptul că nu am avut o relație cu mama acestuia, mi-am asumat responsabilitatea legala fața de acesta. Din rațiuni care țin de protejarea intereselor superioare ale copilului, consider ca orice aspect legat de viata acestuia este de natura strict privata. Din dorința expresa de a proteja copilul și pentru a nu-l supune niciunui risc mediatic sau de bullying am decis să incetez orice alte comentarii pe marginea acestui subiect”, a scris pe Facebook fostul principe.