EXCLUSIV Suma fabuloasă pe care o plătește Adrian Mutu drept pensie alimentară celor trei copii din căsniciile anterioare. Este de ordinul miilor de euro, lunar

Selecționerul Under 21 se află la al treilea mariaj și are, în total, patru copii. Noi am aflat ce fel de relație are Mutu cu copiii săi și cu cât contribuie la întreținerea acestora.

Patru copii din trei casnicii!

Poreclit “Briliantul”, Adrian Mutu se numără printre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile, fiind considerat urmașul lui Gică Hagi. Din nefericire, cariera impresionantă a acestuia a fost umbrită de scandalurile în care a fost implicat, cel mai cunoscut fiind dosarul Cocaina, atunci când a fost depistat pozitiv la testul antidoping și a fost dat afară de la Chelsea. Nici pe plan personal, Adrian Mutu nu a avut o viață prea liniștită. Ajuns la vârsta de 41 de ani, selecționerul naționalei Under 21 a fost însurat de trei ori și are patru copii. Mutu s-a căsătorit prima dată în 1998 cu Alexandra Dinu, iar nași le-au fost chiar Gică Hagi și soția lui, Marilena. Din mariajul lor s-a născut Mario, însă cei doi au divorțat în 2001, iar motivul principal ar fi fost infidelitățile fostului fotbalist. Patru ani mai târziu, în 2005, Mutu s-a recăsătorit cu Consuelo, o frumoasă brunetă din Republica Dominicană, care provine dintr-o familie foarte bogată. Căsătoria lor a avut loc la Roma, într-un cadru luxos, iar nași le-au fost Nicu Gheară și soția sa. De data aceasta, mariajul lui Mutu a durat aproape un deceniu, iar cei doi au două fete, Adriana și Maya.

Este extrem de apropiat de toți copiii săi

O vorbă din bătrâni spune că cea de-a treia oară este cu noroc, iar Briliantul este un bărbat total diferit de când a cunoscut-o pe actuala lui soție, Sandra Bachici, cu care s-a căsătorit în 2017 și cu care un băiețel, Tiago. Frumoasa brunetă este femeia care l-a transformat pe Mutu dintr-un băiat rău și fustangiu într-unul responsabil, serios, care reușește să facă performanță ca antrenor, ba chiar i-a luat locul lui Mirel Rădoi ca selecționer la Under 21. Deși trei dintre copiii său locuiesc în afara țării și îi vede numai de câteva ori pe an, Adi Mutu este un tată responsabil și extrem de implicat în creșterea lor:

“Se mândrește mereu cu faptul că are două fete și doi băieți. Vorbește aproape zilnic cu fetele și merge să le vadă ori de câte ori are ocazia. Își trimit poze, se sfătuiesc, sunt apropiați. Despre Mutu se poate spune orice, dar nu că nu este un tată bun pentru copiii săi. Îi iubește ca pe ochii din cap”, ne-au declarat surse apropiate acestuia. Conform informațiilor obținute de reporterii impact.ro, fostul atacant ar plăti pentru fiecare dintre copiiii săi o pensie alimentară de 2000 de euro/lună. Astfel, Mutu ar scoate din buzunar nu mai puțin 6000 euro pe lună, adică aproximativ 72.000 euro pe an.