EXCLUSIV Se mărită! Vedeta Kanal D a primit inelul de la iubitul ei bogat. Primele detalii despre nuntă

De când a devenit concurentă a emisiunii-concurs ”Bravo, ai stil! Celebrities” (Kanal D), în locul Ralucăi Tănase, solista Roxana Nemeș a devenit ținta Andreei Tonciu, rivala ei. Cele două vedete fac circ constant, spre deliciul fanilor. ”Tot scandalul dintre ele ar fi pornit de la faptul că Roxana ar fi țipat la fosta asistentă tv a Adrianei Bahmuțeanu”, susțin apropiații lor. Roxana se mândrește cu trupul ei superb, nemodificat cu ajutorul operațiilor estetice, și le pune la colț pe divele cu retușuri. Roxana Nemeș a oferit un interviu, în exclusivitate pentru Playtech, în care ne-a povestit despre iubitul ei, care a invitat-o la altar, despre dorul de scenă și despre vedetele care au abonament la medicul estetician.

Vedeta Kanal D a primit inelul de la iubitul ei bogat

Roxana, ai declarat că ești singura vedetă 100% naturală, din show-biz. Chiar nu te bate gândul să-ți faci și tu o intervenție estetică?

Mi-aș dori să fac și o campanie pe tema asta. Deocamdată, clar nu voi face nici o intervenție chirurgicală. Asta ca să nu zic niciodată. Poate, după ce voi naște primul copil, poate la 50 de ani! Poate. Habar n-am. Deocamdată sunt foarte mulțumită cu ce m-a înzestrat Dumnezeu. Îmi place să fiu naturală. În rest, am grijă să fac sport, să am grijă de mine. Și lucrez constant, la evoluția mea ca om, ca femeie, ca solistă, ceea ce mi se pare mult mai important! Asta cu operațiile estetice cred că e o modă, care trece la un moment dat. Nu am nimic împotriva celor care apelează la asta. Fiecare face ce vrea cu fața și cu corpul ei. Dar e păcat că, după părerea mea, exagerează extrem de mult. Dar, repet, nu e treaba mea ce face alt om. Fiecare cu alegerea lui.

Ai primit de curând inelul de la iubitul tău, omul de afaceri Călin Hagima. Când te vedem mireasă?

Clar, nu în pandemie. Să treacă perioada asta, anul ăsta. Să trecem sănătoși prin tot și, când vom renunța la toate restricțiile, cu siguranță voi fi mireasă. Plus că îmi doresc să fie și familiile și prietenii alături de noi. Ceea ce, în condițiile date, e destul de greu.

”Mi-e foarte dor de concerte!”

Ce ți-a lipsit cel mai mult în pandemie? Cum te descurci cu restricțiile?

Mi-e foarte dor de concerte. Încerc să fiu prezentă în mediul online. Mă bucur că am timp să interacționez mai mult cu oamenii care mă urmăresc. Am scos piese, clipuri. Lucrez și mă implic în proiecte noi. În rest, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine. Sunt sănătoasă. Familia mea, la fel. E destul de greu, faptul că nu ne lasă să ne desfășurăm activitatea și aici vorbim despre concerte. Port mască. Și chiar promovez purtarea ei și siguranța fiecăruia, în noul meu videoclip, ”Contigo”. M-a afectat pandemia.