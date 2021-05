EXCLUSIV Roxana de la Puterea Dragostei are planuri mari cu iubitul congolez. Vestea nu-i va pica bine lui Iancu Sterp

Roxana Buzoiu, sexy-concurenta din show-ul matrimonial Puterea Dragostei (Kanal D), ne-a povestit, în exclusivitate pentru impact.ro, despre bărbatul care o iubește nespus și care o tratează ca pe o prințesă. Este vorba despre fotbalistul congolez N’Sendo Kololo, în vârstă de 30 de ani, fost portar la echipele Sportul Snagov și Metalul Reșița: ”Acum sunt total schimbată, sunt mai matură, mai calculată, nu mai sunt nici certăreață”, ne-a spus Roxana.

Bomba-sexy iubește din nou cu foc. Este vorba despre fotbalistul congolez N’Sendo Kololo, poreclit Baby, în lumea bună a Capitalei. Roxana ne-a povestit la superlativ despre sportivul care o adoră:

Vedeta ne-a mărturisit că se visează și părinți, în viitorul apropiat:

“Momentan nu avem planuri de nuntă, însă, de copii, da, ne dorim amândoi să devenim părinți. Vrem doi copilași. Însă, timpul o să decidă acest lucru. Nu ne grăbim, acum el este cu business-ul său, eu, la fel, am afacerile mele cu haine”.

Bomba-sexy a cunoscut celebritatea în urma participării la show-ul matrimonial Puterea Dragostei, de la Kanal D. A crezut atunci că-și va găsi fericirea în brațele lui Iancu Sterp, fratele vestitului Culiță Sterp, însă relația lor nu a funcționat. Nu mai e un secret că bruneta a făcut, cândva, și videochat. Însă își asumă trecutul:

„Să nu faceți asta, pentru că este o prostie! Nici nu știam ce trebuie să fac… Și vreau să vă mai spun ceva! Să învățați din greșelile voastre și să nu le repetați. Și, mai ales, să aveți grijă ce faceți în prezent, pentru că poate o să vă dăuneze în viitor. Sincer! Nu îmi pare rău cu ceea ce am făcut, ideea e că este bine că am făcut-o, că am făcut o greșeală, ca să pot învăța pe viitor, să nu o mai repet. Asta e, fiecare avem câte ceva în trecut…”, mărturisea Roxana.