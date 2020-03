EXCLUSIV Reacția socrului Andreei Bălan, după divorț. Ce spune despre nepoatele sale

Deși a părut o vreme că scandalul din familia Burcea-Bălan se potolește, reacția socrului cântăreței readuce în prim-plan divorțul anului. Ce spune tatăl lui Burcea despre nepoatele sale?

George și Andreea au format unul din cele mai frumoase cupluri din showbizz – mereu discreți, foarte frumoși împreună și extrem de îndrăgostiți. Din păcate, după cinci ani de relație și doar șase luni de la nuntă cei doi s-au despărțit. Problemele dintre ei i-au făcut să-și spună adio chiar înainte ca mezina familiei să împlinească un an. Socrul solistei a declarat că nu a cunoscut-o pe Andreea, dar se aștepta ca după ce acesta a mărturisit totul să o caute. De asemenea, a susținut că-și dorește să le cunoască pe nepoțelele sale, pentru că ele nu au nicio vină. “Doamne ferește, Andreea nu vrea să se bage în problemele lui George cu părinții, nu vrea să audă de așa ceva, cu atât mai puțin de tatăl lui. Nu cred că domnul Burcea își va cunoaste vreodată nepoatele”, ne-au declarat surse apropiate de artistă.

„Nu am cunoscut-o pe Andreea, dar mă așteptam ca după ce am apărut și mi-am spus povestea să mă caute. Am și eu ceva de zis. Aș vrea să le cunosc pe fete, de ce nu? Eele sunt copii, nu au nicio vină. Îmi pare rău că s-au despărțit”

Nelu Burcea