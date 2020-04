Povestea de dragoste dintre Bianca Drăgușanu și Victor Slav este una demnă de telenovele. Cei doi s-au cunoscut în 2012, s-au căsătorit fulerător în 2013 și au divorțat cu scandal în 2014, după ce focoasa blondină a fugit la Paris cu fostul iubit, Adrian Cristea. Cu toate acestea, Bianca l-a convins pe fostul ei soț să mai dea o șansă relației lor și s-au împăcat, iar în 2016 au devenit părinții unei fetițe,

Sofia. Doi ani mai târziu, însă, cei doi au decis să pună punct definitiv poveștii lor tumultuoase, motivând că nici unul nu mai are sentimente puternice pentru celălalt, iar desprțirea este una de comun acord.

EXCLUSIV Pactul secret dintre Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Totul este strâns legat de fetița lor

Timpul a trecut, iar cei doi foști soți se înțeleg mult mai bine decât atunci când formau un cuplu. Împart atribuțiile legate de fiica lor, se sfătuiesc, ba chiar își dau sfaturi amoroase. Au o singură regulă atunci când vine vorba despre fiica lor. Ca Sofia să nu cunoască decât partenerii stabili ai celuilalt: “Până acum, Sofia nu a cunoscut nicio iubită a tatălui său. Și, desigur, au existat și există. Dar el nu simte că este ceva atât de serios, încât să o prezinte copilului său. De-a lungul anilor, el i-a impus Biancăi același lucru. Să nu bage pe oricine în casă și să nu prezinte Sofiei un bărbat decât atunci când are certitudinea că este o relație serioasă și de lungă durată. Iar ea s-a conformat. Drept dovadă, Sofia nu l-a cunoscut pe Tristan Tate. Numai pe Alex Bodi, care a devenit soțul Biancăi și care se comportă extrem de frumos cu micuța”, a declarat un apropiat al lui Victor, pentru impact.ro.

Nu își poate petrece Paștele alături de fiica lui!

În fiecare an, Victor Slav a făcut toate eforturile să petreacă măcar câteva ore pe zi alături de fiica lui de Paște și de Crăciun însă, anul acesta, planurile i-au fost date peste cap de pandenia de coronavirus. În prezent, Sofia se află acasă la bunici la Deva: “Încerc să o văd cât de des pot și îmi permite timpul. Ea stă la bunica ei acum, așa că ori mă duc eu acolo, ori vin ele aici, destul de des. Aș prefera mai des, dar în momentul de față pentru ea este bine să locuiască acolo, deoarece nu există poluare, mănâncă sănătos, legume și fructe din curte. La grădiniță, va veni la București. Dar acum e în mediul perfect pentru dezvoltarea ei. Din ce am observat, se aplică vorba că fetele sunt mai apropiate de tați. Acum, Sofia este mică, dar vorbim, povestim… Suntem foarte apropiați, vine către mine când are o problemă, mă percepe ca pe un protector și, recunosc, mă topesc de dragul ei, mă emoționează teribil”, a dezvăluit Victor.