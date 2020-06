EXCLUSIV. Olivia Steer, dată în judecată de un prezentator TV celebru. De ce îi va cere până la 10.000 de lei daune

Olivia Steer se află, din nou, în centrul unui scandal. După declarațiile făcute la adresa lui Andrei Ștefănescu, artistul este hotărât să o dea în judecată pe soția lui Andi Moisescu pentru calomnie și defăimare.

Internat la Matei Balș după ce a fost confirmat pozitiv cu coronavirus

În urmă cu câteva zile, Andrei Ștefănescu a ajuns la spital, fiind diagnosticat cu coronavirus, pe care l-ar fi contactat de la Marcel Pavel. Andrei se numără printre persoanele care au intrat în contact cu cântărețul pe platoul emisiunii “Te cunosc de undeva”. Toți cei prezenți la filmări au fost testate de covid 19, iar fostul membru al trupei Alb Negru a fost al doilea testat pozitiv, după Ozana Barabancea.

Într-o postare pe Facebook, artistul a povestit că a fost sunat de către DSP pentru a fi anunțat de rezultatul testului, iar el a ales să plece singur la spitalul Matei Balș, acolo unde se află internat și în acest moment: “Joi dimineața mi s-a confirmat telefonic că am coronavirus. Am trezit-o pe soția mea, Antonia, mi-am pupat băiețelul, care dormea, a fost o despărțire foarte grea de familie, în jumătate de oră am ieșit pe ușă, nici nu știu ce am pus în bagaj”.

A izbucnit în lacrimi când a citit acuzele pe care i le aduce Olivia Steer

Declarația a stârnit controverse în spațiul public, iar mulți fani s-au întrebat cum artistul a putut să își pupe băiatul, știind că este infectat cu virusul ucigaș. El a fost, mai apoi, atacat de Olivia Steer, care, printr-o postare pe social media, a insinuat faptul că Andrei nu ar fi fost infectat și că totul ar fi doar o regie a autorităților pentru a speria populația: “Când nu-ți înveți bine rolul și nu ai nici timp de repetiții, că te cheamă ăstia pe scenă”, a fost declarația soției lui Andi Moisescu. Aflat pe patul de spital, Andrei Ștefănescu s-a arătat profund mâhnit de declarația acesteia: „Mi-a venit să plâng când am citit, efectiv am fost atât de dezamăgit și de trist. Eu o știu pe Olivia Steer, aveam altă părere despre ea. Nici acum nu îmi vine să cred ceea ce am citit. Am dormit cu copilul meu în pat, l-am pupat în toate zilele astea. Ce era să fac? În momentul în care am primit telefon și mi s-a zis că sunt pozitiv, să zic că hop, gata, nu mă mai atingeți, când eu cu oră înainte îl ținusem la piept? Cât să fii de câine și cât să fii de rău? L-am pupat, da, de unde era să știu că sunt bolnav?”

Conform surselor impact.ro, declarația Oliviei Steer l-a înfuriat profund pe artist, care vrea să o dea în judecată pe aceasta, imediat ce va ieși din spital. “A fost sfătuit de toată lumea să ia măsuri. Cineva trebuie să îi pună stop doamnei Steer. Atunci când faci niște afirmații despre niște oameni trebuie să ți le asumi chiar și în fața legii. Andrei este un băiat simplu, sincer, care este extrem de speriat de ceea ce i se întâmplă și care nu își dorește decât să ajungă acasă, sănătos. Oare cineva se gândește cum este să stai în fiecare clipă cu spaima în suflet că ai transmis și fiului tău de nici trei ani virusul ucigaș? Cum să îți permiți să bagi un om, pe care de altfel îl și cunoști, într-o asemenea mocirlă? Să o dea în judecată pentru calomnie și defăimare. Olivia să aducă în fața legii probe cum că totul este un scenariu, iar Andrei este perfect sănătos”, ne-au dezvăluit sursele noastre. Menționăm faptul că defăimarea și calomnia sunt fapte care, conform codului penal, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an și plata unei amenzi cuprinse între 4000 și 10.000 lei.