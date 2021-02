Ghinion colosal pentru Alex Bodi: în arest la domiciliu încă 30 de zile. ”A primit vestea cu bărbăţie”, spun sursele Impact.ro. Ce detalii noi au apărut în dosar veți afla în cele ce urmează.

Veşti deloc bune pentru Alex Bodi: el va trebui să stea încă 30 zile în arest la propriul domiciliu, situaţie în care se află de la finele anului trecut. În plus, va continua să fie supus unui atent control judiciar. Cătălin Dancu, avocatul său, a declarat pentru Impact.ro:

În continuare, Cătălin Dancu, avocatul fostului soț al Biancăi Drăgușanu, a mai declarat pentru Impact.ro:

De vreo cinci luni tot aşteptăm să apară acele probe video sau scrise care să-mi incrimineze clientul. Pot să vă declar că inclusiv fosta sa soţie, Iulia Sălăgean, nu are depus în dosar vreo plângere penală formulată la adresa lui Alexandru Nicolae Bodi. Ea are doar o declaraţie de martor”, a precizat acelaşi Dancu pentru Impact.ro.

Acelaşi avocat mai spune că motivaţia Curţii va apărea abia în zilele următoare, ocazie care va oferi apărării şansa unei posibile contestări. El a adăugat însă şi amănuntul conform căruia conturile clientului său se află sub supraveghere specială de aproape trei ani.

Cătălin Dancu a comentat şi recentul război mediatic dintre clientul său şi o altă vedetă a show-biz-ului autohton, Bianca Drăguşanu, care au format un cuplu celebru preţ de un an.

“Alexandru Bodi nu poate sta pasiv şi să asculte acuzaţiile care i se aduc dintr-o parte sau alta. De aceea, el a ieşit pe diverse posturi de televiziune şi a răspuns anumitor chestiuni care-l priveau direct. În ultima vreme, am sesizat şi eu că o anumită doamnă pare a refula tot felul de chestiuni, mai vechi sau mai noi, la adresa fostului ei partener.

Or, Bodi nu poate să stea şi să înghită tot felul de poveşti. Mai ales că acum are tot timpul la dispoziţie. În plus, are dreptul la propriul punct de vedere, pe care văd că şi l-a exprimat, şi după mine, doamna respectivă a primit răspunsul necesar, fiindcă atunci când stârneşti vântul, nu poţi primi altceva decât o furtună grozavă!”, a mai spus cunoscutul avocat.