EXCLUSIV Fosta vedetă de la Antena 1, an cu mari probleme. Cum a fost părăsită de iubit chiar înainte de nuntă, în urmă cu puțin timp

”Mă tem de acest virus, în condițiile în care am trecut deja prin COVID”

Vedeta, care s-a îmbolnăvit de coronavirus, în urmă cu trei luni, se simte bine acum, din punct de vedere medical. Se teme însă de o posibilă reinfectare, așa că respectă cu sfințenie măsurile de protecție: ”Mă tem de acest virus în condițiile în care am trecut deja prin COVID, am avut virusul, dar cu simptome ușoare, din fericire. Consider ca restricțiile ar fi trebuit să fie mai dure de la început, acum pare totul scăpat de sub control. Mă protejez și mă dezinfectez, cam atât. Nu iau suplimente sau alte chestii”, a povestit Cristina Cioran, pentru impact.ro.

Cristina Cioran: ”Nu mai sunt în acea relație, ne-am despărțit. Nu mai suntem împreună”

Actrița a suferit pierderi pe plan sentimental. Ea ne-a spus că s-a despărțit de iubitul Traian Văduva, în perioada pandemiei, după zece ani de iubire: ”Nu mai sunt în acea relație, ne-am despărțit. Nu mai suntem împreună”, a declarat Cristina Cioran, în exclusivitate pentru impact.ro . N-a dorit însă să facă public motivul care a dus la încheierea poveștii de dragoste. Surpriza e cu atât mai mare cu cât, anul trecut, în vară, cei doi îndrăgostiți, Cristina și Traian, își făceau planuri de căsătorie. Bărbatul îi oferise atunci un inel superb și o ceruse de nevastă chiar la petrecerea Vicăi Blochina, care își serba ziua de naștere.

Ce spunea Cristina Cioran despre Traian Văduva, fostul iubit: ”M-am îndrăgostit de el la prima vedere”

Cei doi locuiau împreună de o bună perioadă de timp, iar actrița declara că se simte ca și măritată cu Traian. ”Dragostea nu are graniţe, ca atare nu e nevoie de acte. Ne-am cunoscut în Centrul Vechi şi ne-am plăcut, dar nu am vorbit. După câteva zile ne-am revăzut întâmplător şi abia atunci am intrat în vorbă. M-am îndrăgostit de el la prima vedere, de două ori”. Fostul iubit al Cristinei, Traian Văduva, are 41 de ani, este pasionat de motociclete şi a mai fost căsătorit. Din relaţia anterioară, Traian are doi copii, un băiat şi o fată, cu care actriţa se înţelegea de minune. Dar, nici pe plan profesional Cristinei nu îi merge bine: ”Aș vrea să mă întorc pe sticlă, am și un proiect, dar pandemia a făcut imposibilă realizarea filmărilor, așa că să sperăm să-l facem anul viitor”, a mai declarat actrița Cristina Cioran, pentru playtech.ro.