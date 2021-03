EXCLUSIV Elena Merișoreanu, atac dur la adresa Mariei Dragomiroiu. I-a scos la iveală cel mai rușinos secret

Elena Merișoreanu vinde secretele intime ale Mariei Dragomiroiu: ”Am primit-o în casă, după divorț. Apoi, a luat bărbatul altei femei”. Elena Merișoreanu și Maria Dragomiroiu, cândva confidente și prietene de suflet, se află acum în plin scandal.

După ce Maria Dragomiroiu a declarat că Elena Merișoreanu este o ”artistă mincinoasă, invidioasă și răutacioasă”, pe motiv că ar fi făcut o aluzie nepotrivită pe seama pensiei ei mici, de 1.200 de lei, iată că ”Merișor” îi dă o replică tăioasă. Ba, mai mult, îi vinde secretele intime: ”Pe Maria Dragomiroiu am primit-o în casă, după divorț. Apoi, ea a luat bărbatul altei femei”.

Scandal în muzica populară: Elena Merișoreanu, atac dur la adresa Mariei Dragomiroiu

Maria Dragomiroiu, despre Elena Merișoreanu: ” E mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă. Nu poți să te duci la tv să judeci un coleg”.

Maria Dragomiroiu și Elena Merișoreanu sunt în centrul atenției cu un scandal de zile mari. Deunăzi, Maria a declarat, despre ea, la PRO TV: “Aoleu, ce să mă fac Doamne, eu. Femeile sunt așa mai… Nu pot să spun. Am mai văzut eu că ai cerut și trei nume. Ați formulat-o așa, să nu pot spune. Mi-e frică să nu fie următoarele mai rele, și chiar să nu pot spune nimic. O să spun asta: Elena Merișoreanu este artistul pe care îl apreciez, dar se pare că de asta a venit pe pământ, ca să își judece colegii.

Îmi pare rău că nu i-am spus, deși ne-am văzut de multe ori. Într-un an, de ziua mea, a venit la TV și a vorbit despre pensia mea celebră. Este un om răutăcios. De pierdut are sufletul dânsei. Eu nu sunt supărată pe ea. E mincinoasă, răutăcioasă și invidioasă. Nu poți să te duci la tv să judeci un coleg. E prezentă la toate emisiunile pentru asta”.

Vorbele Mariei Dragomiroiu au scos-o din minți pe rivala ei, astfel că, în urma acestor replici acide, Elena Merișoreanu a menționat, în exclusivitate pentru playtech.ro: “Nu am nimic cu Maria Dragomiroiu. Eu, de mică, am avut turnee în toată țara, până m-am îmbolnăvit, de ce să fiu supărată pe ea?

Prin noi, Maria și-a făcut atâtea relații și cunoștinte. Nu sunt invidioasă pe ea, dar problema asta cu pandemia i-a adus anumite frustrări. Să îi fie rușine că a zis că sunt invidioasă pe familia ei. Eu sunt angajată de la 16 ani, am muncit si muncesc din zi în noapte”.

„A luat bărbatul unei altei femei, cu care avea și copil”

Elena Merișoreanu, despre Maria Dragomiroiu: ”Eu am primit-o și în casa mea, când a divorțat de primul soț. După care, Maria a luat bărbatul unei altei femei, cu care avea și copil”.

Totodată, cântăreața a dorit să mai precizeze că Maria Dragomiroiu este nerecunoscătoare pentru faptul că a ajutat-o în cele mai delicate momente ale vieții: “Eu am primit-o și în casa mea, când a divorțat de primul soț. După care, Maria a luat bărbatul unei altei femei, cu care avea și copil. Eu am o căsătorie solidă, sunt cu același bărbat de când m-am măritat. Actualul soț al Mariei este impresar si este și normal să îi dea spectacole.

Eu am muncit de mică, de când mă știu”, ni s-a mai confesat, pentru Impact.ro, Elena Merișoreanu. Disputa lor mocnește de doi ani, de când Maria Dragomiroiu a susținut public că, după 40 de ani de muncă, are o pensie mică, de doar 1.200 de lei, iar Elena Merișoreanu a menționat că nu e cazul să se plângă, pentru că are sute de spectacole de unde ia un munte de bani.

„Maria Dragomiroiu este o solistă cunoscută, este plină de bani! Ea nu a fost angajată decât puțin timp, prin tinerețe, undeva la Scornicești, cum să aibă pensie?! Să zică merci că are și atât (n.r. 1200 lei). Dar să vii tu să te vaiți că ai pensie mică, când tu îți arăți ce bogății ai pe acasă. Vile, terenuri vândute, o casă la Vâlcea. Nu e suficient că faci reclamă Farmacia Inimii?! Păi ea se vaită de bani?! Nu-l are pe Dumnezeu în sufletul ei. Să-i fie rușine!”

Elena Merișoreanu (Sursa: click.ro)

Elena Merișoreanu se apără la Teo Show

În urma scandalului izbucnit între cele două artiste, emisiunile tv s-au înghesuit să le invite în platou pentru a afla mai multe detalii. Așa a ajuns Elena Merișoreanu să îi mărturisească Teodorei Trandafir cât de mult a ajutat-o, în tinerețe, pe Maria Dragomiroiu.

“Ea l-a luat pe Bebe de la o nevastă şi un copil. Nu pot să îmi dau seama de la ce a pornit totul. Am văzut pe Facebook ce a scris, presa nu a exagerat cu nimic. Noi ne-am întâlnit şi la filmări, putea să îmi spună. Eu eram însărcinată acum vreo 40 de ani, era superbă, venise să se înscrie la un concurs şi nu primeam decât un cântăreţ din fiecare zonă folclorică. Ea nu a intrat, nu pentru că nu a fost bună, dar era în vogă Maria Cornescu. Poate de acolo a pornit tot. Maria a plâns la mine în casă, please de acasă cu o cutie şi cu cei doi copii. M-a impresionat atunci, şi acum mi se face pielea de găină. Eu şi soţul meu am sprijinit-o cât am putut. Ea se plânge că are pensia mică, dar îşi arată bogăţia la televizor. Casă, tot ce a făcut…”, a povestit Elena Merisoreanu, la Teo Show.