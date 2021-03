EXCLUSIV Drama compozitorului Angelei Similea. Suferă de o boală rară: ”Fac tot ce zice medicul!”

Celebrul compozitor Jolt Kerestely are în palmares peste 600 de piese, dăruite unor nume grele din industria muzicală. Eva Kiss a cântat refrenul ”Tăcutele iubiri”, Angela Similea a dat culoarea melodiei “Lumea de dragoste”, iar Aurelian Andreescu a oferit o interpretare fără egal emoționantei melodii ”Copacul”. Jolt, ajuns la vârsta de 87 de ani, ne-a povestit, în exclusivitate pentru playtech.ro, că muncește în continuare, chiar dacă s-a confruntat cu grele probleme de sănătate.

Compozitorul Jolt Kerestely s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. În urmă cu câțiva ani, el a suferit o operație la piciorul stâng, după ce medicii l-au diagnosticat cu arterită periferică sau “boala picioarelor de vitrine”. Dar, Jolt Kerestey nu se dă bătut și continuă să compună piese de top:

“Vreau să rămână ceva după mine, texte frumos scrise, melodii, munca mea de pe tot parcursul vieții. Acum am scris o piesă superbă, pentru o soprană și mai scriu încă un text pentru ea”, a declarat, pentru playtech.ro, marele artist.

Jolt Kerestey este adeptul unui stil de viață sănătos: “Văd că lucrurile merg din ce în ce mai prost. Fac gimnastică, tratamente, tot ce este nevoie și ce îmi spune medicul să fac, pentru a mă simți bine. În primăvară, e ziua mea. La 87 de ani, faci tot se zice medicul, mă plimb în continuare cu bicicleta, când e vreme frumoasă”. El duce însă dorul relaxantelor ședințe de înot:

Compozitorul este căsătorit și are doi copii, pe Andrei și pe Melina. Fiul acestuia, Andrei Kerestely, îi calcă pe urme din punct de vedere profesional, fiind un compozitor și un orchestrator foarte talentat.

Jolt a povestit, într-un interviu pentru dcnews.ro, despre piesa de succes ”Copacul”, pe care i-o încredințase bunului său prieten, Aurelian Andreescu: ”Cu Aurică (Aurelian Andreescu – n.r) eram bun prieten, venea la mine acasă. Nevasta mea l-a întrebat dacă vrea ceai și el a zis:

”Da, ce, sunt bolnav?”. I-am spus că am o piesă și că am încredere în ea. Apoi l-am întrebat dacă vrea să îmi cânte. A luat locul trei la Festivalul de la Mamaia. Nimeni nu mai știe cine a luat atunci locul 1. Nu vreau să spun cu tristețe, dar nu am avut voie să iau locul 1. Așa erau vremurile atunci. Din cauza naționalității”.