EXCLUSIV De ce a leșinat Vica Blochina la volan. Informații de ultimă oră: ‘I-a distrus sănătatea’

Sunt informații de ultimă oră despre starea de sănătate a Vicăi Blochina, care a leșinat la volan și a făcut accident. Amintim că vedeta a ajuns la spital după ce a fost implicată într-un accident rutier. Acesteia i s-a făcut rău în timp ce conducea şi a intrat cu autoturismul ei într-o altă maşină.

Vica Blochina, fosta balerină, a acuzat stări de rău, spunând că, practic, a leșinat la volan. De altfel, în acele momente, a fost nevoie de o intervenție rapidă a unei ambulanţe. Medicii i-au acordat fostei amante a lui Victor Pițurcă îngrijiri medicale şi au transportat-o la spital.

„Mi s-a făcut foarte rău, nu mai vedeam în fața ochilor. Și am tras pe dreapta. Am intrat în altă mașină. Am leșinat practic la volan. Și am rupt oglinda. Mașina este lovită. Mâine ajung acasă. Am făcut analize, vedem ce s-a întâmplat. Sunt lovită la un picior”, declara Vica Blochina pentru Click.