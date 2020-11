EXCLUSIV Dan Helciug a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite. Cum se înțelege după 9 ani cu soția lui

Artiștii s-au reorientat în „anul pandemiei”, când toate spectacolele s-au suspendat. Dan Helciug nu stă însă degeaba. Își închiriază vocea în filme de desene animate și și-a umplut cămara cu provizii pentru iarnă. El ne-a povestit despre căsnicia de 9 ani cu Elena, dar și despre muzică, într-un interviu exclusiv pentru playtech.ro.

Dan Helciug a dezvăluit secretul unei căsnicii fericite

O lungă perioadă nu au fost concerte, apoi a venit vara, când ai bifat câteva spectacole, iar acum totul e din nou pe butuci. Din ce vor trăi artiștii?

Din economii. Oricum pe „stat” nu îl interesează cum se susține zona culturală. Trăim în junglă. Supraviețuiește cel care se adaptează.

Ai reușit să strângi ceva bani din spectacole, vara aceasta?

Eu sunt și actor, colaborator Disney/Pixar/Ager Film (sunt vocea lui Will Smith în varianta autohtonă dublată a filmului „Aladdin”, de la Disney), și astfel am surse variate (limitate acum de venit. Ca orice cetățean, încerc să supraviețuiesc.

Cum este cu drepturile de autor? Poate fi o timidă sursă de venit? Cam câți bani primești anual?

Drepturile de autor, în ceea ce mă privește strict personal, nu reprezintă o sursă importantă de venit.

Fanii s-au obișnuit cu spectacolele tale susținute pe acoperiș, în curte sau în mașină. Acum, că vine iarna, din ce loc le vei mai cânta internauților?

O să fie o surpriză 🙂 Orice s-ar întâmpla, eu o să îmi manifest harul primit, într-un fel sau altul. Sunt un artist irecuperabil 🙂

Hit-ul ”Vara”, cu versurile ”Un meduz si o meduza/ Stau pe plaja buza-n buza”, e acum un îndemn cam ”periculos”. Vei lansa și o piesă adaptată vremurilor actuale?

M-am adaptat, am lansat „Carul Tras de Boi”, o piesă care are succes în mediul online și în concertele live.

Am văzut că ai pregătit zacuscă, soția ta, Elena, te laudă că ești un bun bucătar. Ce rețete de toamnă ne recomanzi?

Rețeta de toamnă: puneți-vă banii la borcan, vin vremuri foarte grele!

Ai purtat tot timpul mască, chiar si la tv. Atunci păreai cam ciudat, acum însă este trista realitate. Unii iau în derâdere acest virus ucigaș, ce sfaturi ai pentru ei?

Nu dau sfaturi. Eu port mască de foarte mult timp, am o alergie atopică extrem de agresivă. În ceea ce privește politica măsurilor de prevenție, nu știu ce să vă spun. Am învățat la liceu că în fața unei epidemii există doar două tipuri de luptă: vaccinarea/imunizarea în masă, fără măsuri de prevenție. Respect regulile, însă am dubii mari în ceea ce privește gestionarea situației covid din punct de vedere economic.

Cum merge cu școala online a copiilor? La ce te pricepi să îi ajuți? Cu matematica stai bine sau la ce materie le ești un real sprijin? Ce au moștenit micuții de la tine?

De la mine au moștenit doar spiritul ludic 🙂 Se joacă cu mine cum vor ei. Îi ajut la materiile „umaniste”.

Te-ai gândit să faci și altceva, în aceste vremuri grele? Ești și un talentat actor păpușar. La un moment dat spuneai că vrei să pleci cu familia în Germania..

Sunt actor cu dublă pregătire. Am jucat în piese de teatru (alături de Ioan Isaiu, sunt colaborator Teatrul 7, lucrez în această perioadă la premiera unui spectacol nou, am înregistrat un rol principal într-o operă rock, care o să apară în 2021.Nu mai plec în Germania. Mă încăpățânez să „lucrez” pământul aici …

Ai o căsnicie durabilă dar, ca în orice familie, mai sunt și momente tensionate. De pildă, cum îți împaci soția, pe Elena?

Chiar și atunci când ne certăm, o fac să râdă. E mai sănătos pentru mine așa :).