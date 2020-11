EXCLUSIV Cum se simte Gogoașă din Trăsniții în lupta cu nemilosul cancer. Ce face la o lună după ce i-a fost extirpat un rinichi

Constantin Zamfirescu (54 de ani) sau Gogoașă din serialul ”Trăsniții” a suferit un șoc când a aflat cumplitul diagnostic, după o serie de analize generale de rutină. Actorul încă se resimte după operația la rinichi, suferită pe 26 octombrie. Gogoașă are dureri insuportabile și își administrează singur injecții anticoagulante. Aceasta nu e însă singura dramă din viața grea a actorului. La naștere, el a suferit un accident vascular cerebral, fiind victima unui malpraxis. Actorul ne-a povestit despre lupta grea cu nemiloasă boală, într-un interviu emoționant pentru playtech.ro.

Totul s-a întâmplat pe neașteptate, nu aveați simptomele bolii…

Eu mai am și altă activitate în afară de cea de acor. Sunt designer de torturi, soția mea face blaturi și eu le ornez. S-a întâmplat așa. Am avut o comandă pentru un tort de la niște oameni înstăriți, cu relații. M-am dus personal să le duc tortul și am aflat că erau patroni de clinică medicală. La final mi-au zis că pot sa beneficiez de un consult gratuit la ei la clinică. Acum două luni am fost sunat într-o luni că miercuri sunt programat la analize. M-au plimbat de la un cabinet la altul fără să plătesc nimic. Am făcut toate investigațiile necesare. Doar că la urologie, la prima examinare, a reieșit că exista o formațiune suspectă la rinichiul drept. A urmat apoi o examinare mai complexă la rinichiul drept la medicină internă, și atunci doctorul a zis: ”Nu-mi place ce văd”. De atunci, mi-am dat seama din vocea doctorului că e ceva de rău. Am făcut CT cu substanță de contrast. A venit răspunsul la patru zile: tumoră malignă!

Ce ați simțit când ați aflat diagnosticul?

Mi-a căzut cerul în cap! Acest tip de cancer este parșiv, nu răspunde la chimioterapie. Singurul simptom este sângele în urină. Eu nu am avut așa ceva. Am avut noroc căci l-am descoperit foarte la început, era de dimensiunea unei prune. Tot la clinică am făcut și testul covid, a ieșit negativ, iar apoi am fost internat spitalul de urologie.

Operația a fost complicată? Care a fost cel mai greu moment?

A fost o intervenție laparascopică, vineri m-au internat, luni m-au externat. Revenirea însă după operație a fost foarte grea. Mi-au făcut anestezie pe bază de opioide, iar organismul mea a reacționat rău. Ciudat pentru că eu nu fumez și nu beau. Am vomitat o zi întreagă, mi-am vomitat și ficații. La un moment dat, au ridicat patul la 45 de grade și mi-au pus o tăviță pe piept. La naștere am avut un accident vascular cerebral și probabil de aici efectul a fost că vomam. Acesta a fost momentul cel mai greu. Apoi, la o zi și jumătate mă plimbam pe culoar, iar la trei zile de la intervenție am fost externat.

”Îmi fac singur 28 de injecții antocoagulante”

Cum vă simțiți acum? A trecut aproape o lună de la intervenție. Luați tratament?

Chiar zilele acestea am scos firele de la operație. Am plecat singur, cu mașina, am vlagă, deși am slăbit opt kilograme. M-am înscris la oncolog, deși tumora a fost scoasă, există riscul de recidivare pentru că a fost puternic vascularizată, poate să migreze cancerul și se poate stabili la plămâni. Am un regim alimentar foarte strict , nu am voie proteine vegetale ( mazară, linte sau ciuperci), foarte puține lactate, ouă, carne- aproape deloc. Asta e, trebuie să devin vegan. Am stări de somn, întrerupte de dureri, durerea este constantă pe interior, dar m-am obișnuit cu ea.

Ca și tratament numai injecții anticoagulante, trebuie să fac 28 de injecții câte una pe zi, am făcut deja 24, mi le fac singur. Nu, nu o fac chimioterapie pentru că nu răspunde cancerul la acest tip de tratament. Mi s-a spus că speranța de viață e de 92 % la 5 ani. Mai grav e că în prezent sistemul medical de la noi nu consideră o persoană care suferă de o astfel de boală ca persoană cu dizabilități. Și nu înțeleg de ce pentru că insuficiența renală se poate instala oricând. Eu stau acum cu sabia lui Damocles deasupra capului.